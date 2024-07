Hondureño Choco Lozano reacciona tras la derrota del Santos y enfrentar al DC United por la Leagues Cup

El catracho aún no ha podido encontrar con el gol después de 62 minutos en dicho encuentro ante los felinos y la presión podría llegar de la afición.

Lozano aprovechó el momento para realizar las valoraciones del duelo ante Tigres. “Desafortunadamente no pudimos mantener el resultado de inicio, hubo mala dinámica, el equipo no estaba jugando mal, estábamos haciendo un buen partido en el primer tiempo, pero bueno, esto es fútbol, y si das alguna ventaja, equipos grandes como este te penalizan, lo que resta es seguir trabajando y pensar en el siguiente partido”.

Luego puso su mentalidad en los duelo venideros, donde sabe que el camino en muy largo para seguir dando la pelea.

“Pero aquí no es de desesperarse, no podemos quedarnos con estos resultados y esta mala racha, lo importante es que el club hizo un buen partido, luchó, trabajó pero no te alcanza con eso, tienes que hacerlo los 90 minutos y seguir con la cabeza arriba, en estos días trataremos de corregir , tenemos un buen plantel y un grupo dispuesto a mejorar en las próximas presentaciones”.

Santos Laguna marcha en la décimo sexta posición, al sumar apenas un punto después de cuatro jornadas disputadas y ahora se alista para enfrentar al DC United por la tercera edición de la Leagues Cup, que disputan equipos de Estados Unidos y México.