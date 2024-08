El hondureño Choco Lozano y el Santos Laguna reciben importante noticia tras eliminación de la Leagues Cup

“Un punto de mejora del año pasado a solicitud de los clubes fue tener la posibilidad de adelantar partidos de la Liga MX para que los equipos que quedaran fuera no tuvieran un periodo de inactividad prolongado”.

Con ello, Puebla vs Rayados (Jornada 16), Xolos vs Santos (Jornada 8) y Atlético San Luis vs Querétaro (Jornada 13) son los juegos que se disputarán este fin de semana.

¿CÓMO MARCHA EL SANTOS Y EL CHOCO?

Después de cuatro jornadas disputadas en la Liga MX, el Santos Laguna no ha tenido el mejor inicio de temporada, ya que solamente suma un punto de 16 posibles.

Por su parte, el hondureño ha estado presente en dos partidos con el conjunto de la comarca y no se ha podido estrenar como goleador en la competencia azteca.