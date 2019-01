Yustin Arboleda: "Estamos convencidos que Costly va a venir a apoyarnos"

El atacante Yustin Arboleda, se ha convertido en una de las piezas importantes del ataque del Marathón. El colombiano asegura que le pone contento la llegada de Carlo Costly, pues la afición verde se ilusiona con las dos torres en la ofensiva.

Además, Arboleda habló de su meta personal en este 2019 y espera seguir marcando goles para entrar aún más en la historia de los esmeraldas.

¿Qué se viene para Arboleda en este nuevo torneo? Ya comenzaste la temporada marcando doblete...

Lo mismo de siempre, sacrificio y entregar el todo por el todo en el equipo en cada entrenamiento y partido, dar el máximo. He venido en un buen nivel desde que llegué acá al equipo. Se viene haciendo un gran trabajo en equipo y cuerpo técnico porque uno solo tampoco es Messi para resolver los partidos, acá se trata de lo que podamos hacer en conjunto.

Seguramente este será un torneo especial, y te hablo por el ataque verdolaga, la dupla Costly-Arboleda...

Muy contento por la llegada de Costly, sabemos de la capacidad que tiene y la clase de jugador que es y lo mucho que nos puede aportar en el equipo, tanto en lo futbolístico como el liderazgo que pueda asumir en el grupo y en cada partido.

¿Qué sabes de Costly?

Es un jugador referente no solo por lo que ha hecho en la Liga Nacional, sino también en el plano internacional, clubes y Selección. Estamos convencidos que va a venir a apoyarnos.

En tan poco tiempo en el Marathón, ya te estas convirtiendo en jugador referente e histórico si de goles hablamos...

Siempre es lindo quedar en la historia de los clubes, han sido lindo los dos años que he estado acá en el club, se ha hecho una gran cantidad de goles y confiando en Dios que puedan venir muchos más. No es fácil llegar a un fútbol y adaptarse tan rápido, las estadísticas dicen que la cantidad de goles que llevo es bastante buena. En esta carrera cada día es un nuevo reto y cada partido es una nueva ilusión para seguir cosechando y romper récords. La llegada mía acá a Marathón fue cuestionada, pero nada, así es el fútbol.

Un extranjero rentable has resultado ser y eso que te has perdido varios partidos por lesión y expulsiones...

Uno saca la calculadora y ahí ve la cantidad de partidos que no ha jugado por expulsiones y pueda que haya anotado uno o dos goles, también he fallado penales, pero esto es fútbol.

Tu meta en este 2019 con Marathón ¿cuál es?

La de siempre, buscar el campeonato, ese es el objetivo, pelear las primeras posiciones, eso en lo colectivo, y en lo individual anotar goles, no acostumbro a ponerme cantidad de goles por torneo, es lo que yo pueda, pero trabajo confiando en Dios.