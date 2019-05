Jorge Benguché, el oriundo de Corozal que ahora brilla con el Olimpia

Seguir a @Giancarlo_casta

Jorge Renán Benguché Ramírez, el delantero sensación del Olimpia y del fútbol hondureño en este torneo Clausura, ha llamado la atención de muchos con sus 11 goles en 15 partidos.



No todo ha sido felicidad para el atacante que se creció en la comunidad de Corozal, La Ceiba, junto a su abuelo paterno y después viajó a Tegucigalpa junto a su mamá para unirse a las filas del Olimpia desde los 12 años.



Su papá es Renán Benguché, quién militó para el Victoria y estuvo en la Selección Nacional de Honduras, ahora vive en los Estados Unidos.



El ahora delantero del Olimpia dejó de ver a su papá a sus 4 años, ya que su progenitor tomó camino a tierras del 'tío sam' luego de retirarse del fútbol por una lesión en una de sus rodillas, razón por la que solo vivió con su mamá.



Jorge fue un chico entregado a la pelota, ha tenido el apoyo de su mamá, quién lo acompañaba a sus partidos en las inferiores del Olimpia. Se unió a las filas del viejo león a sus 12 años, desde ese entonces ha pertenecido a ellos.



En su corta carrera ha tenido muchos técnico, uno de ellos fue Raúl Cáceres, mismo que salvó al Real de Minas del descenso, pero el que vio algo más en él y que confió para ponerlo a jugar en primera división del fútbol hondureño, es Héctor Vargas.



Fue un 12 de octubre del 2014 cuando Vargas se atrevió a darle la primera oportunidad a Benguché en un juego de Liga Nacional ante el Victoria en La Ceiba y éste respondió anotando un gol.



Un año después tuvo que salir del Olimpia a préstamo, ya que no sumaba muchos minutos y se estaba estancando. Pasó por las filas del Juticalpa FC. donde no pudo anotar ningún gol y luego regresó.



En el 2018 los 'Albos' vuelven a dar la oportunidad de salir a tomar más experiencia, fue a los Lobos de la UPN, fue ahí donde empezó a destacar un poco más, marcando 12 goles en dos torneos.



Manuel Keosseián pide que regrese al Olimpia, habló con él y Jorge le pidió minutos con la camisa de los leones, respondiendo en su primer torneo con 11 tantos.