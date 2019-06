Alfredo Mejía tras su salida de Real España: "Me tomó por sorpresa, deben poner cabeza en todos los aspectos"

Luego de su salida sorpresiva de Real España, el volante Alfredo Mejía habló ampliamente de la situación y de lo que le depara su futuro futbolístico, además aduce que todavía no tiene ofertas concretas.

Mejía contó que a inicios del torneo Clausura despreció ofertas para irse al extranjero por quedarse en el club catedrático.

El contrato que lo vincula con la institución aurinegra es por cuatro años más, sin embargo argumentó que existen cláusulas donde ambas partes salen beneficiadas. Alfredo llegó en el torneo Apertura 2018 a la Máquina tras nueve años de su polémica salida.

¿Qué es de Alfredo Mejía luego de su salida de Real España?

Estamos compartiendo con la familia, viendo a ver que sale y que nos depara el futuro.

¿A corto plazo que espera Alfredo?

Bueno solo esperar, vamos a confiar en Dios que todo se pueda resolver en los próximos días

¿De qué Liga o equipos le han llegado ofertas?

Pues todavía no tengo nada, hasta el momento no tengo nada concreto

¿Hay desesperación de su parte?

Estoy tranquilo, Dios abrirá puestas como lo ha sido en toda mi carrera como jugador .

Se mencionó que Olimpia requiere de sus servicios, ¿qué sabe?

Hasta el día de hoy no tengo conocimiento ni una oferta oficial de parte de ellos, lógicamente es un equipo grande en Honduras, pero vamos a esperar.

¿Cómo tomó su salida de Real España?

Tranquilo, no hubo enojo ni desesperación, recibí la noticia y como tal la asumí, esperamos ponernos de acuerdo en lo contractual.

Alfredo Mejía solo estuvo dos torneos en su segunda etapa con Real España, el club que lo dio a conocer en Liga Nacional.

¿Cómo está la situación del contrato, firmaste por cinco años?

Sí, pero habían cláusulas donde el club podía darlo por terminado o yo podía irme al extranjero, ahora solo les toca hacerse responsables de lo que les corresponde como club.

¿Le tomó por sorpresa su salida del equipo?

Me tomó por sorpresa, es parte del aprendizaje, un equipo grande cuando no consigue títulos toma decisiones, la verdad deben poner cabeza en todos los aspectos.

¿Se sintió triste en algún momento por la ilusión de volver?

No estuve triste, esto es parte de la enseñanza y de los procesos que uno debe vivir como futbolista.

¿Se imaginó salir tan rápido de la institución?

No, pero a principios de enero me salieron ofertas para poder irme y tomé la decisión de quedarme por distintas razones, no hay enojo.

¿Afecta en el proceso de la Selección esta situación?

Para nada, no afectará, pronto estaré ahí, tengo fe.

Fue uno de los jugadores con mayor rendimiento, por eso extraña su salida...

Lo que sabemos ya todos, es parte de rebajar el presupuesto del club, eso se respeta porque son decisiones de ellos, yo siempre trabajé en lo que me compete.

¿Su deseo para el Real España en este torneo?

Que las cosas le salgan bien y que puedan lograr el título en Liga y en el torneo internacional, ojalá que puedan encontrar los jugadores adecuados para lo que pretenden.