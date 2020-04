Pepsi le suspende contrato de patrocinio a Motagua por la crisis de coronavirus

La crisis del coronavirus toca a chicos y grandes en todos los ámbitos empresariales en Honduras y en el fútbol no es la excepción, es por ello que el máximo patrocinador de Motagua, Pepsi, ha informado a su junta directiva que suspende el contrato por patrocinio debido a que el Torneo Clausura 2020 se encuentra cancelado de forma temporal.

Este es un golpe bajo para las arcas del conjunto azul que de momento ha cumplido a cabalidad los salarios de futbolistas, cuerpo técnico y la parte administrativa pese a no tener el ingreso de taquilla.

DIEZ ha conocido a través del presidente Eduardo Atala que el aporte económico mensual de Pepsi con las águilas es de 600 mil lempiras que significa el 20% de la planilla total de Motagua que al mes desembolsa tres millones de lempiras.

“Ellos nos habían dicho que si habían partidos suspendidos no iban a pagar, ellos pagan por publicidad y los patrocinadores tienen razón porque a ellos se les da una exposición y ahora que no hay juegos no hay nada que patrocinar. La exposición es lo que nosotros vendemos y eso le va a pasar a todos los equipos. Ellos decidieron suspender el contrato mientras no haya actividad”, informó a DIEZ Atala.

La familia Atala tendrá que poner más dinero de su bolsillo para poder seguir cumpliendo con las obligaciones en el club mientras dure la cuarentena por coronavirus.

El jerarca de los azules asegura que este es el primer aliado que se retira del equipo y de paso el más importante, "es el primero y es el único porque realmente es nuestro principal patrocinador en la camiseta. Las taquillas no llegan a ser ni el 10 por ciento de los gastos que tiene el club. Los ingresos son los patrocinadores, derechos de televisión que es el más importante de todos", siguió contando.

Y agrega: “El 20 por ciento de la planilla la paga Pepsi, la planilla de Motagua es de tres millones de lempiras mensuales entonces calculá el porcentaje”, amplió.

ESPERANDO QUE TELEVICENTRO SE COMUNIQUE

Pese a que Pepsi es su principal patrocinador, Atala cuenta que el mayor ingreso del club proviene de los derechos de televisión que en este caso es Televicentro, pero ahora que no hay transmisiones deportivas es casi un hecho que también este dinero no llegue a las arcas y espera la comunicación oficial de la compañía.

"Es lo que más nos tiene preocupados porque a la televisora lo que nosotros le vendemos es el espectáculo y ellos lo difunden”, comienza diciendo sobre el tema.

Eddy Atala está a la espera que Rafa Villeda se comunique con él para que le informe que no podrá seguir pagando derechos de televisión mientras no haya Liga Nacional.

“Yo estoy esperando que Rafael Villeda, no como presidente de Olimpia, sino de Televicentro, nos llame y nos diga que no nos pueden seguir pagando porque no hay partidos. Hay pagos pendientes que ellos en junio tendrían que hacer y yo me imagino que antes de junio van a llamarnos, aunque no han dicho nada”, comenta Atala.

LA LIGA DEBE TOMAR UNA DECISIÓN

Ante el oscuro panorama económico que se avecina o que ya están viviendo la mayoría de clubes de la Liga Nacional, la dirigencia de Motagua se sumó a un grupo de cinco equipos que solicitan a la dirigencia de la Liga tomar una decisión definitiva, ya sea de continuar el torneo o bien darlo por finalizado.

“Yo espero que la Liga tome una determinación sin importar cuál sea, que haya acuerdo de los 10 clubes. Tengo problemas en mi casa por estar poniendo dinero para poner jugadores (risas). Hay problemas pero afortunadamente el equipo ha logrado pagar la planilla”, comentó.

De momento Vida junto al Honduras Progreso son los clubes que están pidiendo la anulación del campeonato, pero también se han sumado Real Sociedad, Platense y Honduras Progreso, ahora lo hace Motagua.







“Ya se envió la carta, podemos estar los diez presidentes de los equipo y sea esa reunión vía internet, para tomar determinaciones, eso no implica que Motagua esté interesado en que le den el campeonato, porque eso es una decisión que tiene que salir de la mayoría de los equipos”, expresó Atala.

En los planes iniciales de la Liga Nacional era que los clubes pudieran reanudar sus trabajos el 1 de mayo y tener una adaptación física hasta el 16 para arrancar con la jornada 14 y culminar a puerta cerrada el resto del Clausura, sin embargo las condiciones sanitarias en el país no lo permiten y la propuesta ha quedado obsoleta.