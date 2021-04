Salomón Nazar: "Es una final anticipada por la búsqueda de la clasificación"  

José Salomón Nazar regresó a los entrenamientos de Lobos luego de una semana apartado por tema de salud, afortunadamente para los universitarios el "Doctor" ya se reincorporó y prepara la recta final del Clausura 2021.

"Será un partido difícil contra Platense por lo acontecido recientemente (mala alineación sumó puntos a Real Sociedad), para nosotros es una final anticipada por la búsqueda de la clasificación", adelantó Nazar.



Lobos tenía una ventaja de cuatro unidades sobre Real Sociedad, pero los puntos del partido ante Platense por sanción irían a la causa aceitera lo que les permitiría igualar al Real de Minas en la tabla acumulada y acercarse a dos puntos de la zona de clasificación a liguilla en el Grupo B.



"Desafortunadamente sucedió así", resalta, "pero el equipo ha respondido, hizo un gran partido contra Marathón de visita. Confío que se vaya mejorando el rendimiento después de recuperarnos de la seguilla de partidos de la semana pasada. Cuando el equipo se propone tiene un nivel superior, eso esperamos que suceda este fin de semana".

Sobre su ausencia en el banquillo en el empate ante Monstruo explicó "Aún estamos un poco resentidos de salud, no había entrenado toda la semana y no me pareció conveniente ni justo tomar decisiones cuando no entrené toda la semana con el plantel. Marco Mendoza lo hizo de gran manera, tenemos un gran Cuerpo Técnico, muy bueno y disciplinado que trabaja en equipo y eso es importante".



UPNFM es tercer lugar del Grupo con 14 puntos; acumula 4 victorias, 7 empates y 5 derrotas en 11 partidos jugados.