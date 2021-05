Carlos Pineda un héroe en silencio del tricampeonato: Pide a la Liga la medalla que le debe, su regreso y sueño de ir a Tokio

Carlos Pineda ha vivido un 2021 bastante complicado, al mediocampista le ha tocado expermientar una lesión muy grave que lo apartó de los terrenos de juego durante todo el Clausura 2021.

El "Ingeniero" contó como vivió el tricampeonato de Olimpia desde fuera de la cancha "fue muy sufrido, el campeonato fue largo, se nos complicó en ciertos momentos, pero ahora estoy disfrutando", comenzó diciendo. Pese a no haber visto ningún minuto, Pineda asegura que "me siento parte de lo logrado por los compañeros, desde que volví a los entrenamientos me recibieron con mucha alegría. La vuelta al estadio es lo mejor, ir a la cancha, ver a mis compañeros, sufrir con ellos, vivir la experiencia de estar en el camerino y de "socar" como un aficionado más y desearles lo mejor. Me tocó vivirlo desde afuera, envidioso por no poder estar en esos partidos porque son en los que todos queremos estar", admitió.

Siempre se dice que el futbolista sufre más fuera de la cancha que dentro, y Carlitos confirma ese pensamiento "En lo personal sufro más afuera, en la cancha hay tantas cosas que hacer que no te dá tiempo de sentir pánico o miedo" y explica "cuando estás afuera ves todo: el (rival) que está solo, lo que tuvo que hacer tu compañero, "socas" por que no te anoten, para que el compañero meta gol. Estar afuera te da más tiempo de estar pendiente y como no podés hacer nada, cuesta un poco más. Esa ansiedad se vive más desde afuera, siempre con la misma pasión, pero adentro se disfruta porque sos parte, podés tomar decisiones y cambiar la historia".

Sobre su lesión en la que se rompió los ligamentos cruzados admite que en los últimos tiempos lo ha tomado con cierta gracia y que también lo ayuda a animar a sus compañeros "Yo bromeo mucho en el equipo, ahora les digo que aunque no pueda jugar que tan siquiera les voy a dar agua, que si ocupan algo como que le limpie los tacos que me avisen ahorita. Los compañeros también necesitan distraerse de tanto estrés que conlleva jugar en Olimpia que es buscar los títulos y uno aporta desde ese lado".

Carlos Pineda se rompió los ligamentos cruzados en la semifinal de vuelta del Apertura 2020 ante Vida Y recordó que "lastimosamente en el bicampeonato no pude estar porque estaba recién operado, me tocó verlo acostado en mi casa", pero no olvida que la Liga Nacional aún tiene una deuda pendiente, "esa medalla me la deben, la sigo esperando porque de verdad la quiero tener en mi colección. Tengo las otras dos; la del primer campeonísimo y la del tricampeonato".

Hablando de la presión que conlleva estar en Olimpia más allá de la edad explicó "Hay muchos jugadores que tienen corta edad, la suerte que la mayoría venimos de reservas, fuimos formados en el club, sabemos lo que es Olimpia y no nos pesa la camisa en partido difíciles. Yo estuve en planteles con Fabio de Souza, Carlos Will Mejía, Ramiro Bruschi y Carlo Costly que venía de anotar en el Azteca y tocaba verlo como un compañero más" y continuó "La confianza del profesor también nos ha logrado consolidar; a mí me alegra ver a un Jorge Álvarez ser decisivo en la final, a un Michaell Chirinos, con el que hacíamos prueba juntos, dar la asistencia del gol, un José Mario Pinto que anduvo intratable en el partido más importante, un José García que le toca estar en ese momento y responde como si hubiese jugado todo el torneo (...) Todos tenemos presión, hasta el debutante, sale un jugador que podría estar en la selección y toca suplirlo, así que no se tiene que ver ninguna diferencia. No es cualquiera que llega al Olimpia, hay mucha exigencia, el profesor Troglio es muy tranquilo, pero es muy exgiente. Por eso hemos podido lograr un tricampeonato", remarcó.

Con la copa. Carlos Pineda es parte del tricampeonato de Olimpia pese a haberse perdido el último torneo Pineda, 23, cuenta la que para él es la clave del éxito es también "lo bonito del Olimpia, siempre hay que competir. Llevo 8 años en el equipo y nunca he visto que alguien tenga el puesto asegurado, eso es lo que te lleva a tener esos rendimientos, en el Azteca no podes ganar si no estás bien. Eso habla de la competencia interna que es lo que pienso nos ha dado el éxito".



Sobre Pedro Troglio, el DT que llegó a hacer historia en el club y en el fútbol nacional, Carlitos asegura que "tiene un talento nato, él es una persona muy abierta, muy sencilla y eso lo transmite al grupo. Si uno tiene una pregunta, una duda la puede hacer, él se pone a bromear con uno y eso te dá mucha confianza. Esa confianza se ha logrado formar en algo positivo, formamos algo muy bonito", y profundizó "tenemos un solo pensamiento, siempre en las dificultades hemos sabido solucionar y salir bien parados de todos los momentos difíciles. Es parte de saber manejar el grupo y transmitir esa pasión por el fútbol. Nunca ha hablado mal de ningún jugador, eso es lo que uno quiere como jugador. Que una persona como él que ha jugado un mundial se ponga al mismo nivel de nostros es muy bonito", elogió al estratega argentino.

Finalmente el protagonista del heróico gol en Seattle habló de lo que se viene en Selección Nacional como los Juegos Olímpicos "aún me falta, solo llevo 4 meses, ya el quinto mes tengo el alta médica para empezar a jugar fútbol. Desde ahí hay que ver, no es fácil intregrar una selección, en la Sub 23 hay un gran plantel y se demostró en los Preolímpicos. Yo voy con la mentalidad de estar sano para poder pelear un puesto", adelantó.