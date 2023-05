La academia Juventud Henerma de San Pedro Sula viaja a Portugal para darle roce internacional a más de 30 jóvenes futbolistas

Los muchachos sampedranos estarán 14 días en suelo europeo, donde jugarán en Portugal con varios clubes importantes como Oporto, Boavista o Pacos de Ferreira, aunque la gira no solamente es enfocado en el fútbol sino que también en que los futbolistas conozcan otras culturas y que eso les sirva a futuro en su formación como deportistas.

“La gira no es exclusivamente en busca de triunfos, tenemos otros objetivos que son darle la posibilidad a nuestros niños que tengan ese intercambio con niños europeos y que se den cuenta que somos seres humanos igual que ellos y que podemos realizar cosas como ellos y que solamente se podrá lograr educando mentalmente a nuestros niños y jóvenes”, mencionó el veterano entrenador chileno.

“Es muy bonito, cuando esté grande quiero ganar un Mundial con Honduras. Ya había ido a España, Italia y Francia, ya he ido y he andado en muchos aviones”, dijo con desparpajo frente a las cámaras de DIEZ.

Admirador de David Suazo y aficionado al Marathón , pero que en la cancha su trabajo es recuperar balones, aunque advierte que si le queda una frente al marco no perdona.

Uno de los niños que tomó la palabra previo a emprender su vuelo fue el pequeño Javier André Mateo , quien iba acompañado de su madres Glenda Rodríguez . Para el U-12 no le asusta montarse en aviones ya que junto a su familia había ido a pasar unas vacaciones al ‘Viejo continente’ años atrás.

Consultado sobre sus características dentro del terreno de juego, Javier Mateo aseguró que “juego de contención, recuperando balones y dando asistencias, pero si me queda una frente al marco no la fallo. Mi ídolo es David Suazo, me gustaba que era goleador en el Inter. Soy Marathón, anoche ganamos 2-1 al Motagua”

Po último, el chico, que cargaba una pequeña mochila y que al otro costado lo estaba esperando su madre, que lo acompaña a esta hermosa aventura, le dejó un mensaje a sus compañeros de equipo. “Lo primero es no confiarse y a ganar”.