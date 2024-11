Alexy Vega rompe el silencio: Habla sobre de rumores de indisciplina, motivo de ausencia y la Selección de Honduras

Su buen momento cerca de la Fecha FIFA: “ La verdad que contento y en general el equipo se ha mostrado muy bien, sin ellos no haría todo lo que hago y esto se lo debo a mis compañeros, ellos me ayudan en el día a día y esperamos hacer las cosas de la mejor manera para seguir arriba”.

Motivos de su ausencia en jornadas anteriores: “ Decepcionado porque uno trabaja para poder jugar, pero las lesiones me mantuvieron al margen . Pero ya estoy regresando a mi mejor nivel y esperamos seguir así.La lesión del tobillo me mantuvo afuera, pero estoy bien y de regreso”.

Rumores de indisciplina: “La verdad es que no. Hay personas que lo miran por ahí a uno y empiezan a hablar cosas que no son. Desde que vine al Marathón me he propuesto metas, creo que estoy trabajando bien y lo voy a lograr”.

¿Quedó fuera de la Selección por indisciplina?: “No. Como te digo, son personas que no saben qué hacer y hablan cosas sin saber.Si se da la oportunidad de estar en la selección de Honduras hay que aprovecharla”.