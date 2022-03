$!Amado Guevara en su regreso a DIEZ TV: Mensaje al “Nene” Obando en Motagua y la anécdota con Flavio Ortega en el Municipal de Guatemala

Nuevo proyecto para usted, volver a DIEZ y ahora con la “Mirada del Lobo” ¿Cómo se siente?

“Contento de estar de regreso, de hablar de algo que tanto nos apasiona que es el fútbol y sobre todo el nuestro. Hablar de nuestra liga, de los equipos, nuestra selección y de los jugadores internacionales que nos representan en diferentes países donde se encuentran. Para mí es una alegría el poder estar de nuevo en DIEZ y esperamos que todo sea agradable y que mi opinión sea objetiva”.

¿Cómo toma este nuevo reto de ser “fichado” por DIEZ?

“Es una nueva experiencia, si bien es cierto en las ventanas anteriores pudimos acompañarlos en la Eliminatoria, fuimos conociendo un poco de la dinámica, pero estoy muy contento de volver a compartir con ustedes y con la afición, y reiterarles que trataré que en cada uno de los comentarios que haga, ser objetivo. Buscando de que nuestro fútbol crezca”.

¿Qué puede esperar la gente en la “Mirada del Lobo”?

“Es un punto de vista en base a una opinión propia, tratando de ser lo más objetivo posible y la idea es observar varios puntos y dar a conocer el mío con respecto a la Liga Nacional y valorar las cosas positivas, si me toca hacer un análisis de cosas que tenemos que mejorar, con todo respeto lo voy a hacer”.

La gente no lo quería ver en DIEZ, lo quería en Motagua, pero todo es un proceso ¿Esto de estar en los medios le permite creer más?

“Totalmente, son diferentes perspectivas, diferentes maneras de ver el fútbol, como jugador lo vi de una manera, como entrenador de otra, ustedes como medio, aportan, porque son parte, y nuestra afición con sus comentarios. En lo particular, a mí me gusta mucho leer los comentarios de los aficionados, porque uno se da cuenta del sentimiento de la gente, me gusta estar pendiente de eso, de cómo vive, y es un punto de vista que nos abre un panorama diferente del fútbol. La idea es seguir creciendo y preparando la filosofía que yo tengo para cuando me toque ser entrenador, eso sí, cuando Dios quiera”.

El sacrificio para reinventarse como entrenador

“Nosotros como entrenadores tenemos que invertir en nuestro crecimiento, buscar los medios y a veces toca sacrificio, cualquiera puede pensar que en esta etapa que yo he tenido, como ser asistente de Jorge Luis Pinto en la selección, esa fue una de las etapas de inicio y mayor aprendizaje y que me ha servido para ir valorando a todos los lugares donde me tocó ir y ver todas las metodologías de entrenamiento. Yo creo que esa es la inversión y parte del sacrificio que tenemos que hacer, actualizarnos, hay muchas herramientas que tenemos que adaptar a nuestro entorno y todo lo que vamos acumulando, trasmitirlo a los jóvenes que necesitan de nuestro apoyo. Yo hablo con muchos jugadores hondureños que me piden consejos y los compartimos, no solo cuando me toca dirigir”.