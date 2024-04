Auzmendi se refirió a su expulsión en el Vida-Motagua: “Es justa, fue una tontera mía, me arrepiento”

Agustín Auzmendi se encontró con el gol sobre el tramo final del torneo, pero lastimosamente para los intereses del Motagua , el atacante no estará presente en el primer duelo de las semifinales.

“Es justa, fue una tontera mía, me arrepiento, pero ya es muy tarde y hay que mejorar en ese sentido. Me olvidé que tenía tarjeta, fue una desconcentración y me costó caro”, reconoció el atacante que llegó a 10 goles en el certamen.

Ahora Diego Vazquez tendrá que echar mano de otros delanteros que tiene en el plantel como su hermano, Rodrigo Auzmendi, como también los jóvenes Mathías Vazquez y Aarón Barrios, esto para complementarle a Rubilio Castillo.

“Me queda esta lección, uno tiene que aprender de esto, son errores que te hacen aprender. Llegamos bien a las semifinales, esperamos conseguir el objetivo”, arguyó.