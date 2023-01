Brayan Beckeles confiesa los objetivos de Olimpia para 2023, el consejo a Edwin Rodríguez y la advertencia al Atlas

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Cuál es valoración previo al duelo ante Atlas, hay inspiración o presión?

Con Pedro Troglio sabemos lo que es estar en Olimpia, sabemos la responsabilidad, no es obligación, sino el ADN de nosotros. Nos sentimos que somos un grupo privilegiado en estos momentos. Hemos ganado bastante, pero nos hace falta algo, este torneo puede ser muy importante donde enfrentaremos al Atlas. Tenemos la fe que podemos lograr el triunfo.

¿Qué significa para Brayan Beckeles que el equipo lo siga tomando en cuenta?

Al final esto es de rendimiento, la llegada de jugadores, la competencia siempre es al máximo. Me gusta estar en Olimpia por todo lo que se me ha dado en la vida, ellos me han brindado apoyo a mí y a mi familia. La edad no importa, es clave el rendimiento. Además, cuando yo llegué aquí tenía ofertas de otro lado, pero me decidí por el club. Esto no es un favor ni nada, es el día a día de lo que suceda en la cancha. Podés tener 15, 20, 30 o 40, pero si rendís es lo más importante.

Usted militó en México, ¿qué opina del choque ante el Atlas y de los refuerzos que han llegado?

Empecé en Vida, estuve en Olimpia, fui a Portugal, México y Estados Unidos, pero eso no es nada porque lo que más valoro es la carrera que Dios me ha dado, mantenerme saludable. Asimismo, estoy disfrutando este tiempo en el club. Por otra parte, sabemos que el fútbol mexicano es complicado, es un lindo partido, sentimos que podemos pasar la llave, el equipo está mentalizado en eso, queremos hacer la diferencia. Después, de los jugadores que han llegado, tienen el privilegio de llegar a un equipo sano, esto es una familia. Ellos van a recibir el cariño de sus compañeros, al igual cuando un recién nacido llega a la familia. Nadie gana partidos solos, todo es junto.

Como futbolista experimentado que militó en el extranjero, ¿qué consejo le darías a Edwin Rodríguez que podría regresar a Honduras?

Con Edwin tengo una bonita relación. Para mí es una de las personas que lo considero un hermano. Por lo que sé le ha costado. Ahorita lo único que le puedo decir es que ante la tempestad siempre viene la calma, no se tiene que desesperar. Uno no sabe, pero los tiempos de Dios son perfectos, el fútbol habla por si solo. En su momento podrá demostrar el futbolista que es.