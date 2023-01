Carlos Girón, el portero que se formó en Olimpia y se destaca en España con la Academia de LaLiga

¿Quién es Carlos Girón?

Juego desde los cinco años de portero, a los nueve llegué a las menores del Olimpia, desde ese momento empecé a crecer siempre como persona y deportista, a los 17 años tuve la oportunidad de salir a jugar a España en la Academia de LaLiga, luego de estar un año entrenando con las reservas del Olimpia aquí en Honduras, con los entrenamientos del profesor Donis Escober, quien me ayudó mucho. Ha sido una gran experiencia, me faltan seis meses todavía allá en la Academia de LaLiga.

¿Por qué decidiste ser portero y no elegiste otro puesto?

Desde los cinco años siempre tuve esa motivación de ponerme a la meta, siempre que estábamos jugando yo decía que quería ser el portero, fue algo que nació en mí.

¿Cuánto mides, tu altura?

Ahorita estoy en un 1.92 metros de altura.

¿Cómo ingresaste a las inferiores del Olimpia?

Fue por pura casualidad, una vez me invitaron a jugar un partido amistoso, tenía 10 años, el portero del Olimpia de la U-10 estaba lesionado, entonces a mí solo me llevaron a jugar ese duelo amistoso y a probarme. En esos partidos me fue muy bien, me lucí y todo, entonces hablaron con mi entrenador y conmigo, y me dijeron que si quería ir a trabajar con ellos.

¿Te tocó entonces entrenar en canchas de tierras? Sabemos que las menores del Olimpia entrenan en ese tipo de terrenos.

Desde los nueve años que entré hasta los 14 y 15 años jugábamos y entrenábamos en campos de tierra, pero a mí siempre me gustó, nunca me ha importado el tipo de cancha, yo siempre me tiraba.

¿Es una pasión para ti el fútbol?

Si es una pasión.

¿Y qué sueños tienes?

Estamos esperando a ver qué oportunidad se nos puede presentar, hasta ahora tengo vigente ese compromiso con la gente de LaLiga, pero a partir de ahí veremos qué oportunidades pueden surgir.

¿Cómo se dio esa oportunidad de irte para España?

Mandé videos y mostraron interés, les conté un poco de mi experiencia y les di mi curriculum aquí en Honduras, tuve varias entrevistas y me aceptaron al final.