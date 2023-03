Orinson Amaya confirma que las barras del Marathón y del Olimpia no podrán ingresar al Olímpico en el clásico

“Una de las recomendaciones de la Policía Nacional es no permitir el ingreso de la barra local ni de la visitante, a eso sumarle que cada aficionado que ingrese tiene que portar su identidad o licencia de conducir ya que la Policía estará solicitándola para acceder al estadio”, confirmó el presidente.

“Venimos de jugar cuatro partidos sin afición, ha sido un golpe duro para las finanzas del club, pero tenemos una bonita oportunidad para que los aficionados lleguen al estadio”, manifestó a Panorama Deportivo.

Por último, reveló los precios de la boletería para el clásico de la fecha 12 del Clausura 2023 contra Olimpia. “Sol este 150 lempiras y silla y preferencia 350. El aficionado común que quiera ir que vaya siempre y cuando no vaya con la camiseta del Olimpia, porque no lo van a dejar entrar, no se puede ir con doble camiseta”, concluyó.