¿Renunciará al Marathón?, la respuesta de la Tota Medina tras caer ante UPNFM en el Yankel Rosenthal

“Nos queda un trago amargo de no poder haber sumado en nuestra casa, sin duda que eso nos duele, le duele al hincha, al directivo y a los jugadores, hay que reponernos y seguir creciendo. Tenemos que ser fuertes para salir rápido de esta situación”, arguyó.

Tota Medina despejó todo tipo de habladuría que indica que los jugadores no desean pasarle la pelota a Juan Luis Anangonó. “No, se dan situaciones así, pero no es porque tengan ese clase de compañerismo, lo descarto, estamos tranquilos, a veces los jugadores se equivocan y en otras se acierta, no han podido encontrar a Juan en ese sentido, no hay nada de eso”.