Europeo que pasó por Liga Nacional cuenta su relato de terror cuando jugó en Honduras: “Paramos el coche y se asoman unos chicos”

Al exjugador del Real Madrid lo trajo al país el también español Carlos Cantarero , técnico que en ese tiempo dirigía a los lecheros, no obstante, el cancerbero tuvo un episodio, que si bien no fue lamentable, lo asustó mucho.

“Yo les dije que ya nos teníamos que ir, que ya estaba anocheciendo, que mañana íbamos a entrenar y que cuando anochece es más peligroso. Nos subimos a mi furgoneta, íbamos cuatro y pregunté ¿quién conduce? y pues que conduzca el hondureño, que era un chico que después jugó olimpiadas, se llama Wilmer Crisanto, y que conduzca él que ha de ser un maestro, dijimos”, comenzó contando.

“Arrancó y no es como ahora con el GPS. Se metió por un caminito que no sabíamos a dónde era y de repente aparecemos por un lado como barriada o poblado con un ambiente turbio y no era por ahí donde íbamos”, sigue.

El portero español aduce que ni ‘Songó’ sabía por dónde andaba metido, porque daba vueltas y vueltas y no salía del lugar a donde estaban perdidos.

“Nos metimos ahí, comenzamos a dar vueltas y ya no sabíamos cómo salir, y la gente te quedaba mirando y seguro decían ‘estos no son de aquí’ ¿y qué hacemos?. Si preguntas hay dos opciones: que te encontres alguien que le gusta el fútbol, te conozca y te ayude y el que no le gusta y no te ayude, la A o la B”, recordaba.