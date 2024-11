Así fueron las últimas horas de Demetri Gordon en Olimpia: “no sabía que él iba para La Ceiba, pero a él le gustaba hacer esos viajes”

¿Quién le informó a usted de la muerte?

Me informó el RoRo (Roger Rojas) porque él está trabajando con nosotros también. Yo estaba realizando un trabajo en mi pueblo, el sábado me fui después del entrenamiento y me desconecto del celular, pero al siguiente día miré varias llamadas perdidas y le marqué de nuevo a él porque me imaginé que no era nada bueno y me salió con esa tremenda noticia. Él se había integrado bien al grupo, un buen compañero que aspiraba a cosas grandes y quería tener éxito en el fútbol, pero Dios tenía otros planes.

¿Cuándo fue el último contacto con Demetri?

Nosotros jugamos el jueves en San Pedro Sula, el viernes y sábado él entrenó con el equipo de primera y pasó por enfrente de las canchas donde entrena reservas, él pasó y me volteó a ver. Yo no sabía que él iba para La Ceiba, pero a él le gustaba hacer esos viajes, siempre le dije que no era bueno por lo largo y de un día para otro que no era fácil, pero los jóvenes siempre tienen cosas que hacer y él tenía a su familia allá. Dios decidió llevarlo y deja un legado a los jóvenes de cómo se lucha en el campo, él tenía un sueño de jugar con Olimpia y después irse al extranjero, pero Dios tenía otros planes.

Después de jugar con reservas, se presentó al equipo de primera, pero al no entrar en lista de la convocatoria ante Juticalpa, ¿el jugador queda libre?

Si, él no estaba en lista para viajar, entonces los jugadores quedan libres el fin de semana. Ellos son jugadores de primera y deben entrenar con ellos. El sábado entrenaron y al terminar la práctica pasó por enfrente y nos saludó. Yo no sabía que iba para La Ceiba y tomó la de decisión de hacer un viaje de ida y vuelta; con una carretera que no es nada fácil, pero son decisiones de los jóvenes, quizá equivocadas.

¿En qué momentos recibía la incorporación de Demetri Gordon?

Ellos (cuerpo técnico Pedro Troglio) lo mandaban un día antes cuando los jugadores no iban a ser tomados en cuenta, un día antes me los prestaban para hacer el trabajo táctico de balón parado y a veces entrenaban un día conmigo. Con el cuerpo técnico de primera tenemos una muy buena comunicación.

¿Cómo fue ese momento previo al partido ante Marathón?

El miércoles entrenó con nosotros para trabajar la parte táctica, viajamos el jueves y jugamos en San Pedro Sula. Ya el fin de semana entrenó con el equipo de primera viernes y sábado.