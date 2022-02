Diego Vázquez tras la ‘manita’ en Seattle: “En el segundo tiempo no fuimos competitivos, cometimos errores marcados”

“Estábamos haciendo un buen primer tiempo hasta el gol, no he visto lo que reclaman los jugadores, el VAR la otra amarilla empezando si la miró, pero esta no. Cambiamos porque queríamos ser más ofensivos con llegadas de los carrileros, queríamos poner más gente en el área y no salió. Queríamos de alguna manera ir a buscar el partido y eso fue un error de parte nuestra”, sentenció.

¿Qué de positivo se puede rescatar de un 5-0 en contra? Diego lo respondió y expresó que la grama sintética del Lumen Field al final es pasó factura.

“Me quedo con el primer tiempo que hicimos, tuvimos orden y lucha, nos cae ese gol a balón parado que hay que revisar porque (Roberto) Moreira tiene marcado el taco de un jugador en el pecho. Me quedo con el orden, pero nos costó hacer pié en esa cancha, una superficie que no la manejamos para nada y ellos lo hacen muy bien, juegan a un toque, dan mucha amplitud y conocen muy bien esta cancha sintética”, cerró.