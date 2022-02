Dramática historia de Maiy Card, el joven gerente de Victoria: “Crecí cerca de las maras, experimenté muertes; hoy soy todo lo opuesto”

Muchas personas creyeron que nos disparamos, pero tratamos de traer personas al club, antes que jugadores. El nuestro está armado de jugadores que no tenían protagonismo que debían haber tenido en sus equipos, nosotros les abrimos las puertas, no todo es dinero, muchos de ellos decidieron renunciar a gran parte de dinero para sobresalir, levantar la mano y enseñarle al fútbol hondureño que todavía tienen mucho por dar.

Yo soy creyente y sé que si le pides de todo corazón, Él te concede; pero sí me desesperaba porque miraba que otros jóvenes tenían cosas que yo no. Iba al colegio y de pronto tenía dos cuadernos en donde tenía que escribir todo, muchas veces me bajaban del bus del colegio por no tener para la mensualidad, pero muchos maestros me apreciaban mucho y me apoyaban; hasta que mi madre me trajo a La Ceiba y desde allí comienza una nueva historia para mí.

En barrio Pueblo Nuevo, unos primos míos eran jefes de las maras, vivíamos en zozobra. En un momento veníamos de la iglesia a eso de las 10 de la noche con mi madre, y detrás de un camión salió un pandillero con un arma, nos apuntó y al darse cuenta que éramos nosotros reaccionó y se llevó las manos a la cabeza porque estaba esperando a alguien para asesinarlo. Así supe que mi vida no tenía que ser igual. Gracias a Dios no caí en drogas, pandillas o alcohol.

Fue muy mala, recuerdo que de pequeño vivía en una casa en Puerto Cortés que mojaba cada vez que llovía, cuando eso pasaba teníamos que movernos de un lado a otro; crecí cerca de maras y tenía familiares cercanos que se dedicaban a ellos. De pequeño experimenté muertes, cómo violaban personas, cómo asesinaban o se cortaban las manos, para ingresar a una mara tenían que hacer ciertos sacrificios y eso me motivó a mí para ser una persona diferente. Hoy soy todo lo opuesto a ello y me enfoco en querer ser el orgullo de mi familia.

¿Cuándo decides involucrarte en todo para ser entrenador, sumado a tu éxito en las reservas?

Siempre he sido un joven introvertido, yo aprendí mucho de Luis David Funez y fue así como logré un campeonato nacional con el Itla (U-13) y desde entonces me abrieron las puertas en Victoria desde la categoría U-10, 12 y así fuimos escalando. He tenido mucha disciplina, había días en que me tocaba caminar unas 20 cuadras para llegar a los entrenamientos, muchas veces dices que -ya no puedes más-.

¿Cómo viviste esa travesía del Victoria en la Liga de Ascenso?

Yo perdí mi hogar, llegó un momento en que el equipo no producía nada, no había para comer; fueron pasajes difíciles de Victoria. En muchas veces me tocó chapear la cancha, o comer semitas con los muchachos que viven en la sede, hasta vernos las caras para ver si salían alguien a llevarnos algo. Dicen que todo sacrificio tiene su recompensa y hoy lo puedo ver reflejado.

¿Qué te mantuvo de pie todo este tiempo?

Todavía no estoy donde quiero estar, tengo muchos sueños y creo que si algún día alguien tuviese la convicción de darnos una oportunidad, se daría cuenta que hay mucho por aprender en un joven, pero no nos abren las puertas, vivimos en un país donde se les mira de menos porque -no tienen experiencia-. Yo quiero agradecer al presidente Javier Cruz y al vicepresidente Rossel Espinoza que decidieron poner su confianza en mí, no es fácil depositar la confianza a un desconocido y ellos lo hicieron, ahora los resultados se están dando.