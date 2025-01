Eduardo Espinel revela su estilo de juego, lo que más le ha sorprendido de Olimpia y confirma que sí habrá refuerzos

Esto es de día a día, trabajo a trabajo, sabíamos que teníamos poco tiempo, acá no hay excusas, hay que trabajar, tratar de respetar lo que venía haciendo Olimpia y agregar la propuesta nuestra, pero no podemos en tan pocos días querer intentar poner muchas cosas o conceptos a los jugadores, tenemos que adaptarnos más nosotros a los jugadores que ellos a nosotros, esa es la idea.

Era lo que me imaginaba. Desde el primer llamado que tuve de Osman (Madrid) no lo dudé porque era un proyecto que nosotros queríamos, un equipo grande que nos probara, que tuviéramos la presión, habíamos hecho buen trabajo en nuestro país, logrando cosas importante, jugando copas internacionales, necesitábamos crecer y Olimpia es el que no está permitiendo ponernos a prueba.

La presión que representa Olimpia

La presión se la hace uno mismo, si no se tiene confianza a donde viene, la presión de la hace uno mismo. En lo personal no siento la presión de afuera, no sé si es virtud o una forma de vivir, yo no miro televisión, no consumo redes sociales, entonces no sé lo que dicen, estoy totalmente desenfocado, yo solo miro lo que me compete a mi trabajo, los rivales, mi equipo, por eso en el punto de vista mental tengo tranquilidad, pero la presión se la hace uno mismo cuando no crees en el trabajo que estás haciendo ni en los jugadores.

Ya los directivos trabajan en refuerzos

Sí tenemos nombres para poder fortalecer, los dirigentes se están ocupando, pero en el poco tiempo que tenemos, por más que podamos conseguir una incorporación, seguramente esa incorporación no va a estar pronta para jugar, por eso tenemos que ocuparnos en lo que hay, que es el 90 por ciento de los que vienen jugando.

Promesa al club y trabajo con juveniles

Yo no prometo nada porque el futuro es incierto, lo que sí puedo prometer es trabajo, creo que hay muchas cosas para mejor en el punto de vista futbolístico porque tiene mucho potencial este equipo, el trabajo está por encima de cualquier promesa, para salir campeones hay que trabajar, no importa el club en el que estés, hay que estar permanentemente potenciando jugadores, evaluando, estamos cien por ciento metidos en este país para trabajar por Olimpia, no pensando en otra cosa.

A nosotros nos gusta mucho trabajar con juveniles, lo que sí nos hubiera gustado mucho es tener un poco más de tiempo para evaluar, lo iremos evaluando en el transcurso del campeonato, nosotros hemos potenciados a muchos jugadores, hemos puesto a debutar a muchos jugadores en primera, en Uruguay.

¿Qué líneas reforzar?

Hay algunos lugares donde se puede fortalecer, no le voy a decir en que lugar porque sería una falta de respeto incluso para el plantel que está, pero seguramente pueden venir no muchos jugadores porque hay una base muy linda y nosotros no queremos tener cantidad sino calidad. La idea es traer poco dentro de las posibilidades del club.

¿Cómo jugará el equipo de Espinel?

Ha habido gente importante que ha estado acá en Honduras y que nos ha hecho entender lo que es Olimpia, tenemos muy buena información. El estilo que nosotros pretendemos siempre está en la respuesta de los jugadores, en las características que tengamos, queremos un equipo intenso, que sea trabajador, que sea solidario, que sobre todas las cosas siempre busque la posibilidad desde el trabajo generar cosas. Que ustedes cuando se sienten en la tribuna a observar al equipo tenga una similitud, que no sea un equipo un domingo, que no sea otro equipo el otro fin de semana, que tenga una forma de jugar, que el aficionado y periodismo vea a Olimpia jugar de una manera cada partido porque hay un trabajo, que no sea nada improvisado, a eso aspiramos.

Nosotros empezamos a soñar en grande desde ya, si bien firmamos por un año, queremos estar muchos años en este equipo, pero va a ser parte de nuestro trabajo, queremos dar lo mejor, y cuando se acuerden que pasó un cuerpo técnico uruguayo, que se acuerden que dejamos una huella, y no solo hablo de campeonatos porque vaya que Olimpia tiene campeonatos, queremos potenciar y dejar una buena imagen, queremos ser útil para el club.