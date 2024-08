Mario Moncada oficializa fecha para el regreso del Morazán, pero atiza con la nueva grama: “Dos meses y estará destruida”

Cambio del dogaut: “Esos dogauts no sirven, son unas chabacanadas. Cuando me enviaron las fotos hablé con Danna Gutiérrez y le pedí que la sacara de aquí. Yo le envié a Danna los dogauts que queríamos, el cual es similar a los del Estadio Nacional Chelato Uclés”.

El nuevo engramillado del Estadio Morazán: ”A mí me encanta, dentro de lo que cabe, muy diferente a lo que estaba un par de meses, le prepararé un informe a la presidenta. Falta todavía el trabajo de pintura en la parte de enfrente. El representante de la empresa me dijo que el jueves estará todo”.

No obstante, mostró su malestar con las autoridades encargadas de la administración del estadio y aseveró que el engramillado estará destruido en dos meses si no se le da el mantenimiento continuo con personas preparadas.

Nosotros no tenemos contemplaciones para con nadie; los que están incumpliendo lo que dicen los contratos, como le dije a la presidenta, nosotros estamos ejecutando multas o garantías, no tenemos compromiso con ninguna empresa, ha quedado mal, tampoco ha traído la maquinaria. Ustedes encárguense de hacer un llamado a la directora de deportes de esta ciudad, todavía no ha preparado a nadie para entregar esta cancha el viernes, este viernes la entrego con un documento que me lo va a tener que firmar Danna Gutiérrez, les adelantó algo: ‘¿saben cuánto va a durar esta cancha después del viernes?’, dos meses y no sirve. Dos meses y estará destruida, por que el darle mantenimiento a esta cancha es como tener un niño tierno, como que una madre deje a un niño solo, se va a morir, hay que darle atención y a esta cancha hay que darle atención.

Me acaban de dar el informe que hasta hoy han caído en la irresponsabilidad los administradores que no han mandado a nadie a prepararse. Nosotros tenemos en el Estadio Nacional a nueve personas que le dan mantenimiento de forma permanente a esa cancha todos los días, de lunes a domingo, y aquí todavía no hay nadie.

El viernes la persona que está encargada, el viernes termina el contrato que en su mayoría fue patrocinado por la dirigencia del club Real España y hay que agradecérselos.

Más señalamientos: “Yo le pedí apoyo al Real España, por que se me complicaba contratar otra empresa para que le diera el mantenimiento, continuidad al proceso del césped. Entonces, hablé con uno de sus presidentes y le dije: ‘Creo que lo recomendable es que ustedes nos apoyen. Con tanta cantidad de dinero que nos cobra un experto para entregarles la cancha en un 90-95% hasta utilicé en porcentajes, me dijeron que no había ningún problema y lo hacemos publico el agradecimiento”.

“El problema es que finalizó el contrato, por que fue por tiempos, fue por 45 días si mal no me equívoco, hay que entregársela a alguien. Se le va a entregar a la directora de deportes de acá, pero quien le va a dar mantenimiento a esto, ¿le va a dar desde allá desde su oficina? Tiene que ser gente que tenía que haberse preparado. No vino esa gente y ya no es responsabilidad de nosotros que la entregamos este viernes, pero vamos a firmar un documento, por que como gobierno queremos ser responsables. Se la entregamos y ahora de usted depende, el pueblo sampedrano es a ellos a quien se va a dirigir si esta cancha está destruida en tan solo dos meses por la irresponsabilidad de ellos”.