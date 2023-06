Futbolista del Olimpia confirma la finalización de su contrato y adelanta la decisión que tomará para la próxima temporada

”Olimpia es el equipo más grande de Centroamérica, me siento parte de ellos, entreno día a día con el club y estoy esperando mi oportunidad”.

Pese a los pocos minutos que ha jugado con el club, el experimentado portero no esconde su deseo de poder seguir vestido con los colores de león.

”Se me venció el contrato, pero me siento feliz acá , yo voy a esperar que es lo que pasa”, conto a Diez el jugador.

Uno de ellos es el portero José Mendoza , quien después de coronarse campeón, su futuro no es nada claro, ya que su contrato concluyó y su renovación aún no se ha dado.

Mendoza reconoce que han habido ciertas pláticas con la dirigencia, pero hasta no firmar su contrato, su futuro no es nada claro.

”Cuando lo hice me desempeñé bien, yo espero quedarme acá, ya han habido acercamientos y el día de mañana (futuro) poder hablar y definir”.

En cuanto a la competencia que ha tenido en el equipo: “No es fácil (ser titular), está Edrick, Barrios, Paz, son varios torneos y por eso hay varios porteros de buen nivel. Si me quedo acá seguiré trabajando para que nos den la oportunidad y quedarnos con el puesto, pero si me toca irme me voy bien trabajado”.

Y agrega: “Yo soy de los que entreno día a día, me cuido, pongo mi grano de arena y es difícil no jugar, pero adelante hay grandes compañeros que son grandes porteros y estas son decisiones del profe”.

Rodeado de su familia y a la espera de poder definir su futuro, el jugador hondureño analizará su destino. “Analizaré que es lo mejor para mí”.