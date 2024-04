Héctor Vargas cuenta el día que mandó a apagar la luz en el estadio Ceibeño en partido ante el Olimpia: “Ganamos 2-0”

En este adelanto de la entrevista, Héctor Vargas ha confesado que él mandó a apagar en un partido la luz en el estadio Ceibeño, cuando era técnico del Victoria.

Ver: Acta arbitral de Alex Morazán detalla la polémica finalización de Lobos UPNFM vs Olimpia por el apagón en Choluteca

Curiosamente, fue también en un partido ante el Olimpia, que en ese entonces era dirigido por Danilo Tosello.

“Yo lo hice, lo confieso y lo saben. Yo estuve en el Victoria en el 2012 y mandé a cortar la luz, estaba el Olimpia de Tosello, tricampeón y yo tenía que ganar sí o sí. Faltaban 15 minutos, miro el reloj, le digo al presidente, Eduardo González, ‘cortame la luz porque me empatan o me ganan’. Yo ganaba 1-0, me empatan y me ganan le dije, me tenían ahogado, faltaban 12 minutos, ya estaba”, reveló Vargas.

Y siguió contando: “Y me dice Eduardo, no profe, yo no me presto para eso. Entonces yo mando al utilero y bajó la luz, ‘vos conocés cómo era, andá bajame la luz’. Y me bajó un pedazo, estaba Mario Moncada dirigiendo. Bajó un pedazo, qué sé yo, me dice Mario, ‘no, no, no, vamos a seguir igual’. Pero se paró el partido. A los tres minutos, con la luz a medias, seguimos jugando. Y justo Félix Crisanto, que hizo una jugada a lo Messi, se gambeteó a todos, hizo el segundo gol y ganamos 2-0”.