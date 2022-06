Humberto Rivera, técnico del Olancho FC: “No me gusta que los jugadores usen aretes y que se pinten el pelo”

No se puede negar de “todavía está ese paladar dulce del ascenso”, pero detrás de ese logro hay un adiestrador hecho desde abajo.

A sus 56 años le llegó la oportunidad de dirigir en el máximo circuito y Beto Rivera tiene entre ceja y ceja el éxito. El miércoles arranca la pretemporada, pero mientras tanto toca relajarse. “Siempre paso leyendo libros y me gusta salir con la familia. Me encanta disfrutar la vida”, cuenta el entrenador de Olancho FC , quien tiene delirando a todo su departamento.

Amante de la música romántica, segundo entrenador olanchano en ascender a primera y hombre a quien no le tiembla la retórica para dejar clara su ambición con Potros: “Les decimos a los aficionados que no los vamos a defraudar, estamos con esa ilusión de que podemos hacer cosas grandes y hacer historia para nuestro departamento”.

¿Ya le habían dicho que si ascendía dirigiría en primera? Hasta la semana pasada me ratificaron. Estamos más que satisfechos porque es una oportunidad que se nos está dando de dirigir en la primera de nuestro país. Siempre fue un sueño, una ilusión mía y de mi familia dirigir en primera división. Dirigir en Liga Nacional era una meta trazada, siempre he formado parte de la Escuela Nacional de Entrenadores, de hecho he estado en diferentes capacitaciones y también he formado centros pilotos en Olancho. Siempre tuve ese sueño y anhelo de dirigir en primera.

Profe, ¿cómo fue criarse en una aldea de Juticalpa? En las aldeas no es fácil, pero es una vida muy bonita. Mi papá se dedicaba a la producción de granos básicos, era un comerciante de buen nivel y nosotros estábamos empapados de todo eso, pero cuando nos venimos para Juticalpa nos cambió la vida completamente porque ya nos dedicamos solo a estudiar.

¿Quién es su técnico modelo, es decir, su espejo?

Siempre me ha gustado que el juego sea intenso, con buenas transiciones y con buena posesión de balón. A mí siempre me ha gustado Pep Guardiola. Cuando uno mira jugar a sus equipos se ilusiona y siempre piensa en grande.

¿Cuáles son las reglas innegociables en un camerino del profe Rivera?

A mí me ha gustado que el jugador sea responsable, que se entregue en cada uno de los entrenamientos. No me gusta que usen aretes y que se pinten el pelo. Y siempre el respeto, el llamar al jugador por su nombre y todas esas cuestiones. Nosotros las implementamos y siempre nos ha gustado que se respeten. Nosotros tenemos reglas que los jugadores las conocen; es difícil, pero las ponemos en práctica y nos han dado resultados.

¿Cuál es su parado táctico predilecto?

Yo siempre he trabajado con un 4-5-1 y con un 4-3-3, pero dependiendo contra quién y dónde vamos a jugar. Nosotros queremos un Potros con mucha intensidad y que no se pierda lo táctico porque siempre me ha gustado que el equipo sea muy organizado. Estamos seguros de que nuestro equipo será muy intenso.

¿Cuáles son sus sueños como entrenador?

No sé si soñaré tanto, pero siempre apuesto a ser campeón. No es cosa del otro mundo. Sabemos que es difícil porque hay equipos grandes en nuestro país, pero también siento que soñar no cuesta nada y lo podemos lograr. Nosotros apuntamos a estar en liguilla y pelear por el campeonato. El jugador se va a acostumbrar a ser ganador; independientemente de que el equipo sea pequeño, debemos apostar a cosas grandes.

Pero primera es muy diferente a segunda, ¿no le da temor fracasar?

No tenemos ningún tipo de temor por estar en primera división. ¿Que es diferente? Es diferente, de eso estamos claros, pero también estamos seguros de que podemos hacer un gran trabajo en primera.

¿Cuántos jugadores que ascendieron se quedarán en el equipo?

Nosotros ya hicimos el listado de los jugadores que se van a quedar en el equipo, es la base, y también de los que estamos pidiendo para hacer un equipo competitivo.