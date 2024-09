Jeaustin Campos da la cara tras la derrota del Real España ante UPN, ¿le afectó la grama sintética? “No nos sobra nada”

Real España sufrió una dolorosa derrota ante Lobos UPNFM que lo deja con un margen de error mínimo en la lucha por el primer lugar del torneo Apertura 2024.

Los comandados por Jeaustin Campos sufrieron la segunda derrota del certamen en un partido en el que su entrenador halagó el esfuerzo de los catedráticos.

El mandamás del Real España dio la cara tras la derrota en Choluteca y dejó claro que este tropiezo no afectará al club que tiene tres objetivos importantes en la Liga Nacional de Honduras.

Campos analizó el césped del Estadio Emilio Williams, la advertencia que hizo de cara a la segunda vuelta y lo que debe mejorar la máquina de cara al cierre de las vueltas regulares.

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Cómo analiza la derrota del Real España ante Lobos?

Llevamos el peso del partido, tuvimos la posesión de la pelota, de repente no tomábamos algunas decisiones en el último cuarto a pesar de que encontrábamos los espacios, teníamos pensado que iban a jugar algo similar, al error de nosotros, a recuperar la pelota en algunas jugadas no forzadas nuestras, ahí salieron en velocidad, nosotros no pudimos salvo dos o tres jugadas de gol.

La lesión de Jhow Benavidez nos disminuyó ya que es uno de esos jugadores que nos da en ese tipo de fútbol más importante: de buscar espacios, de trasladar la pelota. En el segundo tiempo pusimos a Roberto Osorto, a que estuviera detrás de los volantes, tuvimos dos o tres situaciones de esas, no las aprovechamos bien. La jugada del gol es una situación en donde ellos tienen el mérito, metimos a Aceituno para que buscara el gol.

¿Se mostró incómodo por el césped sintético?

No me gusta hablar del árbitro o el campo porque suena como excusa cuando uno no gana o pierde. Por supuesto que no estamos acostumbrados a jugar en este tipo de superficie, pero este es el paquete que venía, tenemos que saber, creo que no lo hicimos mal, hemos tenido algunas bajas, a nosotros no nos sobra. Dixon no pudo venir, Varela por situaciones no pudo venir, Sebastián. Pusimos a Carrasco, lo hizo bien.