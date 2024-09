Bengtson dispara contra periodistas y aclara si existe o no bronca con Troglio: “están hablando tonteras”

Cuando el equipo no está en su mejor momento, siempre me ponen a mí en eso, no sé por qué. Siempre me mantengo al margen de cualquier polémica. En los últimos partidos no he estado jugando, estoy molesto conmigo mismo, tengo una excelente relación con el cuerpo técnico y compañeros, no se porqué andan hablando tanto, no es ni periodista el que está hablando tonteras, es un señor que se para ahí con un teléfono en una silla en su casa y empieza a hablar tonteras, yo pienso que no le deberían de hacerle caso a eso.

Después escucho a hablar a tal periodista diciendo ahí que hay algunos jugadores, de él no me lo esperaba, es un periodista que debe analizar las cosas antes de decirlas, pero me mantengo al margen de cualquier periodista, no salen las cosas ahorita, no solo porque las cosas están en mal momento.

La vez pasada cuando se fue Lavallén me dijeron que yo tenía problemas, no soy el presidente para estar corriendo entrenadores, tengo una buena relación con todo el cuerpo técnico, hemos logrado cosas buenas, no solo porque ahora estén pasando cosas, es porque tengamos problemas, ninguno de los jugadores que mencionaron tienen problema con el profe, vamos a trabajar fuerte para sacar el equipo de donde están metidos, no le hagan caso a la gente, queremos ganar el penta.

¿Es de mal gusto esta situación?

Molesta porque nada que ver de lo que están hablando, siempre se espera en el momento que el equipo esté mal para mencionar mi nombre, yo siempre me mantengo al margen de eso, tengo buena relación por el cuerpo técnico, cualquier jugador que juegue estará alegre, debemos sacar adelante esto, no prestarle atención a mucha gente que está hablando por ahí, estamos más fuertes que nunca, Olimpia no está donde tiene que estar, para eso vamos a trabajar fuerte, queremos el penta. Decirle a la afición que les hemos fallado en quedar fuera de la Centroamericana, pero ahora tenemos la oportunidad de ganar el pentacampeonato, vamos a trabajar para eso.