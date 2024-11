Jhon Jairo López destaca desempeño de Génesis: “Valoro el esfuerzo de un equipo que desdibujó a Motagua”

López alabó lo hecho por su 10 jugadores tras la expulsión en el primer tiempo. “Jugar con un hombre menos aquí en el estadio Nacional contra Motagua no es fácil. A nosotros los goles no nos hacen tanto daño, sino en esa expulsión, pero valoro es esfuerzo de un equipo que desdibujó a Motagua, le tuvimos la pelota con un hombre menos, lo sometimos desde la tenencia y el control que al final estuvimos cerca del empate sin desmeritar el trabajo del rival”.

Sobre las posibilidades de seguir en la pelea de estar en la fiesta grande del campeonato Apertura de la Liga Nacional.

“Seguimos con la posibilidad de clasificar si el equipo sigue jugando en esta línea. No sé si la perfección va a llegar, pero estamos muy cerca de ese objetivo. Hoy felicito al grupo que lo dieron todo, fueron atrevidos y nos vamos triste por el resultado”.

Jhon Jairo López también se refirió: “A todos los rivales desde que llegamos ha sido una consigna, hay que tener la pelota, no renunciar al ataque. Queríamos acumular volumen de ataque, pero no era fácil porque se tenían que desdoblar los volantes y en la segunda jugada nos ganaban”.

Además destacó la propuesta de juego que se planteó por sus grupo: “Nosotros no nos echamos para atrás, siempre salimos con la pelota dominada y esa fue la confusión que generamos en el segundo tiempo al rival. Con esta forma seguramente el equipo va ir madurando”.

En cuanto a la falta penal que abrió el marcador Motagua, el timonel colombiano recalcó. “No voy a juzgar a Nelson Salgado, me parece que el penal y me lo han dicho mis asistentes que no lo es y que hay una mano previa de Rubilio, no sé si intencional”.

Finalizó siendo claro: “Hoy dimos ventaja los primeros 20 minutos y con eso Motagua hoy ganó, a apartir de ahí desapareció porque retomamos la memoria y ese mensaje se los voy a decir a mis jugadores”.