Jhow Benavídez alza la voz y dice el problema en el que está Real España, ¿se va el próximo año?

Consultado si tiene ofertas para salir de la máquina, el jugador de 28 años es claro. “Ofertas siempre han habido, pero siempre he hablado con el presidente y le he dicho que la prioridad siempre es Real España y esperamos irnos, pero con un título”.

También le dio tiempo de hablar sobre las críticas que reciben de la afición catedrática y de los insultos que son víctimas producto de los malos resultados que los han acompañado en los últimos años.

“Cuando tengo la oportunidad de hablar con la gente y me comentan sobre el tema, les digo que no es la manera, quizá a unos no les afecta y a otros sí, imaginate errar un pase y que todo el estadio te abuchee, no es fácil, pero uno entiende el malestar de la afición, pero les digo que no es la manera. El principal motivo es el del título y ha entrado una desesperación que es entendible”, reaccionó.