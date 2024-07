Juan Anangonó, fichaje bomba de Marathón aterriza en Honduras, ¿cuándo lo presentan?

En cuanto a las negociaciones que se dieron. “De parte del club y mía hubo una buena intención. Me motiva la ilusión de venir acá, un nuevo país, liga y conseguir cosas importantes. Por lo que sé, Marathón es un equipo grande y quiero conseguir cosas importantes”

Sobre el duelo que tendrá ante su ex equipo en la Copa Centroamericana. “La sensación que causa cada partido y es lindo enfrentar a un ex club, pero son las mismas que a otro club. Soy agradecido con Comunicaciones por lo que me dio”.

El futbolista no estará solo y sabe que en conjunto verde tendrá viejos conocidos: “Júnior Lacayo que fue compañero en Comunicaciones, solo a él, luego conoceré a los otros compañeros”.

El ecuatoriano podría tener minutos en la Copa La Prensa que disputarán Marathón vs Victoria, este domingo 7 de julio a las 3:30 de la tarde en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

Juan Anangonó será presentado este martes a las 10:30 de la mañana como nuevo flamante refuerzo del nueve veces campeón de Liga Nacional de Honduras.

También es un delantero de gran recorrido en el fútbol sudamericano. Sus inicios fueron en el Barcelona de Guayaquil, luego pasó por El Nacional, Argentinos Juniors, tres pasajes en la Liga de Quito, así como tramos por la MLS y el ascenso de México.

De esta manera Marathón sumó su tercer refuerzo de la pretemporada tras la oficializar al delantero Ángel Tejeda y el defensor Yeer Gutiérrez.