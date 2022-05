Júnior Lacayo, el hombre que busca ser campeón con su tercer club grande en Honduras: “Con Héctor Vargas es especial”

El comienzo fue difícil, en ese momento pensé que había sido un error venir al Real España, no lo voy a negar, pero también creí en mi capacidad, que si trabajaba duro y le metía, me saldrían las cosas bien. Gracias a Dios, el entrenador Héctor Vargas llegó y manejó a cada uno de mis compañeros, a mí, a ganar todos los partidos y estar hasta esta instancia.

Muy bien. He tenido la suerte de jugar finales y algunas ganarlas. Ojalá pueda hacerlo con Real España que ya sería hacerlo con tres equipos grandes de Honduras. ¿Mi título favorito? Me quedo con todos porque cada uno fue una alegría inmensa, una vitrina más, no tengo preferencia.

El delantero vive del gol, cuando nos va mal todo el mundo te tira tierra y nadie te quiere entrevistar. Ahora me estoy encontrando con el gol y por eso lo celebro con todo, contra Motagua también lo hago. Ante Victoria me preguntaban si lo iba a celebrar y lo hice.

Él ya me conoce, siempre he trabajado con el profe. Sabe en qué posición colocarme, si juego mal un partido él no me reprocha nada y al siguiente me sigue poniendo, eso como jugador me genera confianza. No me dice nada en especial, yo ya sé lo que tengo que hacer que es correr y meter goles, que es lo que se me ha dado en los últimos partidos.

Ellos tienen sus habilidades con las que hay que tener cuidado, tienen a Iván “Chino” López que es desequilibrante, tienen muy buen juego aéreo que fue como le anotó al Olimpia, hay que tener cuidado con eso, pero ellos no me preocupan, me preocupan más que hagamos un partido. Ellos tienen problemas defensivos que con jugadores como Carlos Bernárdez y Ramiro Rocca debemos aprovechar al máximo.

Vargas te conoce desde que eras un niño en el Victoria, ¿es cierto que eres como un hijo para él?

Ja, ja, así dice. Le tengo mucho cariño, lo considero como un padre, siempre me ha aconsejado y con él es especial. Tengo muchos recuerdos con él en Victoria, tenía 15 años cuando me hizo debutar, he aprendido mucho. El profe siempre ha sido de las personas que lo ha apoyado a uno económicamente, en Victoria me ayudó mucho cuando no estábamos bien, fue fundamental; eso lo ha hecho con varios jugadores, no solo conmigo, suele dar una mano amiga. Eso siempre se lo agradezco, cada vez que estoy en el país trato de comunicarme con él.

¿Qué sería de ti de no haberte cruzado nunca con él?

No sé, tal vez estuviera en otro equipo y no me estuviera yendo tan bien que digamos. Cuando él llegó al Real España dije “esta es mi oportunidad, es ahora o nunca”. Si me toca con otro técnico me toca trabajar el extra porque a mí Vargas no me reprocha nada. Conmigo es igual con todos, siempre ha estado pendiente de mí y de mi familia, en eso se basa nuestra buena relación.