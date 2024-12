Marcelo Santos tras conquistar la Liga Nacional de Honduras: “El único equipo que podía parar a Olimpia, era Motagua”

Marcelo Santos , uno de los futbolistas más destacados de Motagua , no pudo ocultar su alegría y satisfacción tras conquistar el título de la Liga Nacional de Honduras al vencer a Olimpia en una final histórica.

Llegó la copa que tanto anhelaban: “Gracias a Dios logramos el objetivo de levantar el título que tanto deseábamos, hoy lo logramos, quedamos campeones y nos quintamos esa disque paternidad que ustedes decían que tenía Olimpia sobre nosotros”.

Se quitaron esa piedra de encima: “Es normal porque ya el pasado no lo podemos mover y no podes hacer nada contra eso. Nosotros tratamos de vivir el presente, es cierto, teníamos una racha bastante negativa en cuanto a no ganarle a Olimpia, pero se dio en el momento más importante que fue en una final. Gracias a Dios logramos el objetivo de salir campeones”.

¿Qué sabor tiene este título? “Alegre, ganarle a Olimpia siempre va a ser un momento maravilloso y más en una final. Gracias a Dios se me dio mi tercer título contra ellos y esperemos poder seguir cosechando más triunfos y toca disfrutar ahora”.

¿Tiene un sabor extra haber impedido el pentacampeonato? “Sí, sabíamos que había que dar ese golpe de autoridad, no podíamos permitir que Olimpia siguiera alzando más títulos, ellos venían cosechando bastante triunfos y lograr eso que ni ellos mimos habían logrado, que es quedar cinco veces campeón. Era algo que nosotros teníamos que impedir y gracias a Dios lo pudimos lograr el título que era lo que deseábamos”.

Ustedes eran los llamados a frenar eso: “No es por pecar de soberbia, pero sabemos que el único equipo que podía parar a Olimpia, eramos nosotros. La pelea está entre ellos y nosotros, no es por menospreciar a los rivales como Marathón y Real España, pero venir a jugar al Nacional cuesta. El único equipo que podía parar a Olimpia, eramos nosotros.

Mensaje a la afición: “Que disfruten, que pasen una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Sabíamos que entregar esta copa 19 para ellos iba a ser algo maravilloso y hoy se logró”.