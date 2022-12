Mauro Reyes renuncia de la Real Sociedad y confiesa las razones personales que lo llevaron a dar un paso al costado

También confirmó que la amistad con el mandatario del equipo de Tocoa le permitió poder dar un paso al costado.

“Yo soy amigo del presidente Elencoff y hablamos de eso, lo que más le conviene en este momento a Real Sociedad es el cambio completo, una reestructuración y así que no tenga problemas en el próximo torneo”.

En lo que respecta a la mala campaña que tuvo el equipo en el torneo Apertura. “No es mí culpa, pero si tengo responsabilidad. Yo no conformé el equipo, era demasiado joven y se lesionaron jugadores de experiencia y se esperaba mucho de ellos”.

Y agregó: “No estaba empecinado en quedarme, no porque no tenga la capacidad, sí la tengo y para dirigir a cualquier equipo de la Liga Nacional. Yo me he capacitado bien, soy docente de la Escuela de Entrenadores, estuve en el curso Formador de Formadores, visité España, pero hay momento en los equipos que es importante dar un paso al costado”.

Además, se refirió a los posibles sustitutos: “Hablamos de algunos nombres, pero me voy a reservar eso. El presidente puede contratar un entrenador y no me atreví a señalar este o el otro. Él tiene nombres y son muy buenos”.

CON OFERTAS DEL EXTRANJERO Y NACIONALES

“Voy a esperar, pero gracias a Dios siempre se me han presentado oportunidades de poder trabajar. En este momento hay una posibilidad en el extranjero, pero no tengo nada concreto, voy a esperar esta semana”

”Es de Centroamérica y también de Liga de Ascenso hay una insinuaciones, pero nada formal y vamos a esperar”.