Muere don Miguel Felipe Canahuati, histórico presidente del Real España que ganó el tricampeonato de los 70’s

El extinto dirigente se destacó por su arduo trabajo, defensor de la Liga Nacional y fue de los primeros que luchó por sanear económicamente a los clubes para no sufrir a lo largo del campeonato. Bajo su gestión los Catedráticos se consagraron, además del tricampeonato, con los títulos de la década de los 80’s, pero ya no como presidente sino en otra parte del organigrama.

Una frase impactante de Villegas es que reveló que ayer se despidió de él mediante llamada telefónica, pero lo hizo mediante una de sus hijas. “Mirá que Miguelito me llamó para despedirse de vos y te mandó a decir: ‘Jaime, muchas gracias por llevarme todos los días, gracias hijo’”, contó acongojado el ‘Káiser’. “Es la primera vez que Miguelito me llamó hijo porque siempre me dijo Jaime”, dice.

Cuenta don Jaime que pasaba a traer todos los días al mediodía a Miguel Canahuati por su casa para llevarlo a Comisariato Los Andes para que compartiera con sus amigos mientras tomaba su café. “Le hacía falta su esposa, Carmen Elena Canahuati. Decía que se quería morir. Su esposa falleció el año pasado”, expresaba Villegas.

“Él siempre le tendió la mano a los futbolistas cuando pedían ayudas, siempre daba una respuesta positiva y decía ‘dejámelo a mi, que yo te lo resuelvo’”, cerró contando Jaime Villegas, quien llora la muerte de Miguel Canahuati, quien se convirtió en parte de su vida diaria.