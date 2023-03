Ninrod Medina explota por el arbitraje de Said Martínez tras perder el duelo contra Olancho y cree que hay suspicacia en su nombramiento

Luego de concluido el duelo, el timonel de las águilas hizo sus valoraciones del encuentro y no pudo ocultar el desgaste que ha tenido su equipo en los últimos días, pero se descargó contra el árbitro Said Martínez.

Medina fue muy directo y considera que existe mucha suspicacia en el nombramiento de Said en sus duelos contra el equipo de Olancho.

DESGASTE EN EL EQUIPO

“Hay un desgaste y no lo vamos a obviar, nosotros tenemos que sumar personas que tienen poca participación y está el muchacho Sub-20 y la gente no entiende eso. Nosotros trabajamos en esa línea de conciencia y las cosas van a ir mejorando”.

DETALLES A MEJORAR

“Porque se pierde el juego no es que somos un desastre, nosotros jugamos partidos entre semana y Potros no lo hizo, pero hay cosas que tienen un mérito y no lo pondremos como pretexto. El equipo muestra cosas buenas y lo importante es que el equipo tiene una rebeldía contra un rival complicado, con la suspicacia de un arbitraje que viene pitando desde el ascendió el equipo, Said nos pitó la vez pasada acá, dos partidos seguidos y creo que hay cosas que deberían enfocar los medios para que esto mejore y no perjudique”.

MOLESTO CON SAID MARTÍNEZ

“Nosotros tratamos de dar en la cancha lo mejor, pero hay un tema del arbitraje, creo que Said hace un límite muy marcado, muchas veces una quisiera morderse la lengua y no tocar estos tema y ser buenos perdedores, pero cuando hay árbitros que te inclinan y te pitan en constantemente”.