Oficial: Eddie Hernández no seguirá con Motagua en la próxima temporada y clubes de la Liga ya desean de sus servicios

Como DIEZ lo adelantó, Motagua confirmó este viernes que el “Cañonero del Aguán” no entra en los planes de Ninrod Medina para encarar el Apertura y la Copa Centroamericana.

El delantero Eddie Gabriel Hernández no continuará con los colores del Azul Profundo tras un comunicado que realizó el Motagua a través de sus redes sociales.

Hernández, de 32 años, se va del conjunto motagüense con 35 goles en su casillero en las campañas que estuvo, 33 fueron en Liga Nacional y 2 en Concacaf. Jugó 101 partidos, 93 en el campeonato doméstico y 8 en el torneo internacional.

¿SE MUDARÁ A SAN PEDRO SULA?

El espigado futbolista ahora buscará equipo y ‘novias’ no le faltan. Dos grandes equipos de la Liga Nacional de Honduras ya lo buscan para reforzar su delantera en el Apertura 2023.

Según conoció DIARIO DIEZ, los clubes sampedranos Marathón y Real España están interesados en hacerse con los servicios del ‘Cañonero del Aguán’. Ya está en negociaciones y los verdolagas al parecer llevan la ventaja.

BAJAS Y ALTAS DEL AZUL

Eddie Hernández es la tercera baja confirmada por Motagua tras las salidas del paraguayo Roberto Moreira y del argentino Gaspar Triverio.

Por otra parte, DIEZ conoció que Héctor Castellanos y Santiago Montoya tampoco seguirán en el segundo equipo más ganador de títulos ligueros en Honduras.

Motagua suma cinco fichajes: Carlos Horacio Argueta, Denis Meléndez, Ricky Zapata, Luis Vega y el más reciente Yeison Mejía. Además las renovaciones de Carlos Meléndez, Carlos Mejía y Jonathan Rougier.

Iván ‘Chino’ López también seguirá en el club tras despejar los rumores que lo ponían en el Olancho FC. “100% me quedo, yo no me voy del equipo”, dijo el delantero al portal ‘El Blog del Ciclón’.