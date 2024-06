Directivo de Olimpia confirma nueva baja en los leones y adelanta los fichajes que busca Pedro Troglio para el Apertura

“Si hay incorporación y en esos se está trabajando en estos días con el profe (Troglio), pero no habrá muchas sorpresas. Si llegan al equipo será uno o dos, no más”.

SALIDA DE CHIRINOS, PINTO O ÁLVAREZ

”Nosotros quisiéramos que salieran por el bien de Olimpia de ellos, ya que los equipos nuevos viven de ello y cualquier oferta buena que les convenga, estaríamos felices por ellos, pero por los momentos no hay nada concreto que valga la pena mencionar”.

REUNIÓN QUE SOLICITÓ PINTO A LA DIRECTIVA

“No tenemos nada oficial y mientras no haya eso no podemos reunirnos para tomar una decisión en torno a algo. Siempre que hay mercado de piernas hay llamadas, pero mientras haya nada formal, no hay nada”.

BECKELES NO SIGUE MÁS EN EL OLIMPIA

“Sí, Bryan (Beckeles) no continúa, es un jugador icónico en el equipo, pero todo tiene su ciclo y el de Bryan ya llegó”.

JUAN PABLO MONTES EN DUDA

“Juan Pablo es uno de los temas pendientes y en eso estamos esperando con el profe para ver que viene de afuera. Al final del día todas son negociaciones de jugadores que se van y vienen”.

COPA CENTROAMERICANA

“No nos volvemos a confiar de nadie, ahorita es de dientes apretados y quien te haya tocado en el grupo es irrelevante, pero es bueno tener la revancha con el CAI, me hubiera gustado que estuviera el Estelí también para tener una revancha, pero no quedamos ahí y hay que ganar el grupo. Ya vimos que no estar ahí es terrible para un equipo como Olimpia”.

Olimpia ya había confirmado la baja de Yan Maciel y la renovación de Gabriel Araújo, pero en los próximas horas harán oficial la salida de Bryan Beckeles.