Jugador del Olimpia se sorprende de las declaraciones de Carter Bodden y así reaccionó en sus redes sociales

Daniel Carter Bodden, jugador de Real España, sorprendió la mañana de este martes con sus sorpresiva confesión sobre el futbolista al que considera su ídolo dentro de los terrenos de juegos.

El joven futbolista de la Máquina celebró su doblete ante Real Sociedad el pasado fin de semana al estilo de Carlos Pavón, lo que podría indicar que este sería su ídolo, pero no es así.

“Pavón no es mi ídolo, solo me gusta verlo, me gusta ver más ver a Benguché, pero admiro a Pavón porque estuvo en el club y es un ejemplo a seguir”, dijo.

Además, confesó que el Toro le ha ayudado. “siempre en la selección le pido consejos a Benguché”.

Ante estas declaraciones, el delantero del Olimpia se mostró sorprendido y reaccionó en sus redes sociales.

”Jajaja hermano, sos pasado vos, no te creía fijate, pero dale, ya en alguna entrevista te menciono también”, detalló Benguché en una historia en su red de Instagram.