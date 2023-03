Analistas mexicanos tildan de ‘fracaso’ la descalificación de Pachuca ante Motagua en Concacaf: “El problema es quién te elimina”

Los Aztecas también agregaron que un equipo mexicano no puede estar dependiendo de ganar por la minima diferencia ante cualquier equipo sea de la MLS, Costa Rica o en este caso de Honduras.

OPINIONES EN EL PROGRAMA

El primero en habla fue, José Luis Sánchez “El Chelís”, quien enfatizó que Pachuca no puede estar dependiendo de una jugada del contrario para pasar a la siguiente ronda.

“Un gol te condenaba. Pachuca insistió por todos lados e hizo 28 disparos, pero fue una mala noche y se marca una jugada que se puede discutir si fue o no penal. No se puede depender, siendo el campeón de México, de que te marquen o no te marquen una jugada”.