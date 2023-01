Panameño César Samudio, nuevo portero de Marathón: “la liga hondureña es la mejor de Centroamérica”

Sí, es mi primera experiencia en el fútbol internacional. Anteriormente había tenido algunas ofertas, pero no me terminaron convenciendo, y creo que está opción es la idónea.

Me siento muy feliz en lo personal porque voy a uno de los clubes más grandes de Honduras. Quiero llegar a dar todo de mí y a aportar lo máximo que pueda. Le agradezco a mi equipo aquí (Club Atlético Independiente de Panamá) porque me impulsó a dar este importante paso. Ya quiero estar en Honduras para poder adaptarme.

Háblenos un poco de sus andanzas dentro del fútbol

Mi carrera comenzó de una manera muy dura, tuve unos años muy difíciles, en algunos equipos donde tenía titularidad y luego la perdía, pero con los años vas tomando más experiencia y te vas haciendo más maduro. Ya hace varios años vengo mostrando un alto nivel y llegué a la selección panameña. Mi último torneo fue muy bien catalogado sabemos que el MVP en un torneo en este deporte casi siempre es el goleador en los campeonatos, pero que digan, el portero fue el mejor es difícil y nunca pasó por mi cabeza; sin embargo, los números están ahí y me ayudaron.

¿Cuál ha sido su trayectoria?

Yo comencé en el Chepo FC, luego fiché por el Veragüense y después pasé al Costa del Este con el que ascendimos a la primera división con un récord que nunca antes se había conseguido. Por último jugué en el Independiente (CAI).

¿Ya ha tenido un vínculo con Honduras anteriormente?

Aún no he tenido la oportunidad de enfrentarme a clubes hondureños, pero estuve pendiente del torneo que hicieron en la Liga de Concacaf y fueron muy avasalladores. En selección nacional tampoco he tenido la oportunidad, la última eliminatoria estuve en la banca. No se me ha dado la oportunidad.

¿Qué sabe de la Liga hondureña?

Partiendo de lo que hicieron los equipos en 2022 en la Liga Concacaf pienso que tienen un fútbol muy bueno y que están solo por debajo de ligas como la MLS o la mexicana, es la que mejor está ubicada dentro del foco centroamericano.

¿Cómo se fue gestando ese vínculo con Marathón?

Mi representante me comentó que había una oportunidad en Honduras, pero no me quería decir el equipo aún, hasta que las negociaciones fueran mucho más avanzadas. Luego se dio todo y me alegré mucho porque lo busque en las redes y ya lo había escuchado bastante. A la directiva le pedí que por favor se diera debido a que quería llegar al equipo verde.