Pedro Báez se desahoga tras estrenarse como goleador: “A uno se le juzga por los goles y hoy gracias a Dios se me dio”

La novena jornada de la Liga Nacional concluyó con alegría para varios equipos que regresaron a la senda del triunfo. Uno de ellos es el Real España.

La Máquina volvió a pitar y el delantero paraguayo, Pedro Báez, contribuyó a la victoria de los catedráticos sobre el Honduras Progreso.

El atacante se quitó la presión del gol, ya que tuvo que esperar nueve fechas para estrenarse en la Liga Nacional y así calmar las críticas.

“Gracias a Dios por fin cayó el gol. Quiero agradecerle a los compañeros, al cuerpo técnico que siempre estuvo ahí echándome ganas porque para uno como delantero es difícil cuando no anota goles”.

Real España derrotó al Honduras Progreso con un equipo alternativo en Choloma y ahora se compenetra en el Herediano

El paraguayo anotó el segundo, pero la acción fue anulada. “Hoy me tocó anotar, casi se da el segundo, pero no se pudo”.

Báez no escondió la presión que traía en su espalda por la fallas que había cometido en varios partidos y ahora se desahoga.

“Este gol me vino bien y en un momento clave porque me ha pesado muchísimo. Venía entrenando al cien para ayudar al equipo por más que no se me daba el gol”.

Y agrega: “A uno se le juzga por los goles y hoy gracias a Dios se me dio. Ojalá este sea el primero de muchos”.