Pedro Troglio se marchó de Honduras tras perder la final ante Motagua: “En la intimidad si lloré”

Con una carreta llena de maletas y un desafío por delante, el ex técnico de Olimpia no pudo ocultar el dolor que le generó la caída ante su más enconado rival.

Pedro Troglio no pudo lograr el pentacampeonato con el Olimpia tras perder la final 1-0 ante el Motagua y el técnico argentino tomó sus maletas para emprender una nueva aventura con el Instituto de Córdoba.

Antes de tomar el avión, Troglio se confesó que su deseo era poder cerrar su ciclo de una mejor manera.

“Me hubiera gustado irme de otra manera, pero el fútbol tiene estas cosas, ahora hay que seguir, puede pasar esto, es lo más normal que pase esto y no lo otro, pero me hubiera gustado cerrar de otra manera”, dijo en entrevista a Mi Pasión HN.

Al momento de ser consultado por los sentimientos encontrados y el dolor que genera perder una final de esta manera.

“No lloré, lo normal, en la cancha no, pero en la intimidad si, por una cuestión de dolor, pero en la cancha me mantuve entero, me emocioné en el vestuario con los jugadores y utileros en el momento de la despedida”.

Sobre los mejores momentos y recuerdos que se llevará de Honduras en este segundo ciclo al frente de los leones del Olimpia.

“Me llevo amigos, recuerdos, muchas emociones, algunas tristezas, cinco años y medio hermosos vividos, pase momentos inolvidables, me voy contento, me da lastima no cerrar de la manera que queríamos”.

Sin profundizar en lo expresado por José García, jugador que anotó el autogol con el que se perdió la final, Troglio dejó claro que lo ha representado el futbolista.

“Pobre, que le puedo decir, fue figura en la Concacaf, hizo un gol en una final ante Motagua, era el mejor jugador de la cancha y le tocó hacer ese gol en contra, el fútbol tiene estas cosas, hasta ese momento era el mejor de la cancha, pasó por este momento, lo importante que lo supere y que siga siendo el jugador que es y la persona que es, no olvido lo que me dio”.

También recalcó: “Es que hay cosas peores, nos quejamos por perder un partido de fútbol y siempre hay cosas peores y hasta en la vida, cuando a uno le va mal en la vida siempre hay alguien que está peor, así que siempre hay que mirar para adelante”.

Pedro Troglio explicó lo complejo que fue para el equipo tener que llegar con bajas a las instancia final de este campeonato Apertura.

“Estuve hablando, estaba triste, pero son circunstancia del fútbol te quedaste sin estos dos jugadores, con Najar descompuesto dos días y llego mal, son rachas y no llegamos a la final de la manera que teníamos que llegar”.