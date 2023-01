Pedro Troglio habló de los tres penales pitados, el debut de Kevin López y de la competencia que hay en el torneo Clausura

Que a pesar de ir ganando por cuatro o cinco goles, nunca se salió de la idea futbolística, el orden, sacrificio y no dejaron de marcar. Me gustó que seguimos igual manteniendo el arco en cero y mantuvo la seriedad del partido.

¿Qué piensa de los penales pitados?

Tendría que verlos, fueron penales. Son producto de situaciones de cara a cara con el portero. Los tres son mano a mano, para mí fueron penales y tuvieron que recurrir a la falta porque si se daba el pasa igual era gol.

Actuación de Kevin López

En cuánto a lo de Kevin fue una tarde espectacular con gol, movilidad y a la altura que conocemos de Kevin. Cuando estábamos en contra siempre buscábamos como marcarlo y ahora que esta nuestro favor lo aprovechamos al máximo.

¿Qué tal el rendimiento de Solani Solano y debut de Raúl García?

Solani trabajó con el equipo y con lo que le habíamos pedido. El joven García viene trabajando con las reservas y pudo sumar minutos. Su características es de marca, rápido e inteligente para jugar.

¿Se vendrán más fichajes para el Olimpia?

Si el club quiere hacer el esfuerzo de traer a alguien más, pues nosotros abrimos paso. Y si yo quiero a alguien, se dará.

¿Olimpia saldrá nuevamente campeón, cree que no hay competencia?

Nunca me he creído que saldremos campeones. No es fácil salir campeón lo que ha hecho Olimpia en este último tiempo es que trabaja para ganar. La competencia siempre está, cuando jugamos contra Motagua, Marathón y Real España siempre hay competencia.

Lo que tiene Olimpia es que hay un plantel más amplio y si alguien sale lesionado, el que lo sustituye se pone a la par, pero bueno, no es culpa de Olimpia. Es un campeonato más competitivo que el 2019, ahora suman varios equipos que antes no lo hacían, el trofeo está más parejo.

Sobre los minutos de los jugadores sub-20

Yo sigo contrario con la bolsa de minutos de estos jugadores. El que es bueno llegará cuando tiene que llegar. Cuando el jugador sabe que jugará por sumar minutos no se siente con confianza, el que es bueno llega a los 16, 17 o 20 años. Acá te obligan a ponerlos.

Nosotros tenemos meta de formar jugadores como ha sido Edwin, Benguché, Jorge Álvarez. Pero la idea es que aparezcan con virtud y no por obligación. Si a un jugador lo llaman es porque tienen condiciones no por sumar minutos, eso para mi es vital. Esta hecho así y hay que respetarlo.