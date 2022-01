Potro Gutiérrez anuncia la salida de Ilce Barahona de Real España y explica por qué decidió no jugar contra Victoria

El entrenador mexicano de Real España, Raúl “Potro” Gutiérrez, reveló el motivo del porqué decidieron no jugar contra Victoria en la primera jornada del torneo Clausura 2022 y argumentó la falta del plantel.

“Hoy entrené con 15 jugadores, no se puede jugar así. Las circunstancias nos dan para suspenderlo. No nos alcanza para completar el resto de la banca. Hay jugadores que tuvieron que salir del equipo, otros que están regresando y adaptándose”, argumentó.

Y agregó más sobre el tema: “A mi me sorprendió que en la jornada 1 hubiera concentración de la Selección, entonces si sumas los que tengo convocados más lo de la Sub-20 quedo con plantel corto”.

Potro puso punto y final al futuro del joven mediocampista Ilce Barahona quien llegó hace un año al club, pero que ya no entra a los planes para este nuevo año. “Están en esas negociaciones, nosotros decidimos que deportivamente no entra en nuestros planes”, declaró.

Para argumentar más sobre el caso de Barahona, el director deportivo Javier Delgado también opinó al respecto y dio más detalles sobre su salida.

“El caso de Ilce es especial; le estamos buscando equipo, no entra en planes del entrenador. Tiene contrato de dos años y medio y estamos viendo darlo a préstamo, ya hemos tenido varios acercamientos en algunos equipos, por la tranquilidad del jugador en estos días ya tendremos una repuesta”.

Delgado reveló que la adaptación de Ilce no fue la mejor en el equipo y le buscan las mejores opciones. “Lo primero con Ilce fue es que su adaptación fue lenta. Aquí nadie puede negar las condiciones del jugador, yo tuve la paciencia de esperarlo tres meses para traerlo aquí, esperando la oportunidad que él tenia de ir al extranjero y no se concretó. Con el desarrollo del tiempo y de los entrenamientos no le fue tan bien y eso le restó en el equipo. Luego se hace un análisis y se llega a la conclusión que debemos buscar otras opciones”, reveló.