La reacción de Pedro Troglio tras el triunfo de Olimpia ante Victoria: “Me genera bronca no haber marcado más goles”

Cosas a corregir

“Erramos el quinto gol muchas veces y cuando no lo haces el partido se va complicando, se cometen errores, es normal, a Julián le rebota la pelota y es gol, el fútbol tiene esas cosas, lo bueno fue el primer tiempo que hicimos, para mejorar seguramente el tema psicológico, en cuanto a la cabeza, lo mental, después del 4-2 les dimos posibilidades de que podían acercarse y lo hicieron en la última jugada, hay que concretar las situaciones”.

¿Le molesta la cantidad de goles recibidos?

“Me genera bronca no haber hecho los goles que teníamos que hacer, si vos tenés que hacer 10 goles tienes que hacerlo, la manera de respetar a los equipos es haciendo los goles, después del cuarto gol empezamos a jugar mucho para atrás, como si dice, jugar al tiki, tiki, jugar a la pelotita, a mí me gusta jugar e ir para adelante, mi creencia futbolística es agarrar, girarse y encarar, el tiki, tiki no lo practico.

En el segundo tiempo erramos mucho, hay que jugar todo el partido como jugamos los primeros 25 minutos”.

¿Se relajó Olimpia?

Nosotros no hicimos lo que veníamos haciendo, el segundo tiempo jugamos con la intensidad de los últimos 15 del primer tiempo, cuando vos no mantenés la misma intensidad es un partido de ida y vuelta, nosotros tenemos que ser distintos a los demás, pero el fútbol tiene esas cosas.