Tilguath no esconde su malestar y lanza tremendo dardo: “A los entrenadores nacionales nos ven como basuras”

“Agradecido con Dios y contento por seguir sumando, pero las formas son muchas , lo importante es que la categoría está salvada, el domingo le ganamos a un gran equipo, estaba molesto porque los cambios no hicieron lo que yo quería, pero a veces la afición exige y les digo a mis jugadores que no hagan caso, necesitábamos ganar, es cierto ellos se quedaron con dos menos no supimos aprovechar y terminamos sufriendo, pero lo importante era sumar tres puntos”.

También consideró ciertos aspectos de la victoria que se logró ante el Marathón. “Sufrimos, pero antes cuando los enfrentábamos no metíamos ni la mano, el fútbol es muy complicado hay rivales que se les gana hasta jugando mal, yo a veces quisiera entender a los de Liga Mayor o Segunda División, antes uno quería jugar contra los de primera, hoy lo estamos haciendo y ganamos, eso es bueno, pese a que no tuvimos el parón para recuperar jugadores”.

Al momento que se le consultó por la sumatoria de los minutos Sub-20, Tilguath fue contundente contra ciertas disposiciones del Director Deportivo de Selecciones, Daniel Uberti.

“Las oportunidades están para los muchachos menores de 20 años, hubo una orden de parte del Director de Selecciones para que no metieran ningún jugador de nuestro club a una “recogida” que llevaron a México, entonces significa que a nosotros los entrenadores nacionales nos ven como basuras, y lo digo con nombre y apellido, Daniel Uberti, nosotros no necesitamos eso para sumar en el proyecto hoy aparecieron jovencitos y lo hicieron bien y lo pueden hacer mejor”.

Luego cerró su participación a la espera de no ser castigado por las autoridades de la Comisión de Disciplina por decir lo que piensa.

“Ahora nos resta tenemos una visita complicada ante Motagua, pero vamos a sumar , ojalá no nos castiguen los sabios de la Liga Nacional por lo que he dicho hoy, pero hay situaciones que uno no puede callar”