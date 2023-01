Rolin Peña sale en defensa de Nerlin Membreño y le responde a Said Martínez: “es buen árbitro, pero ya aterrizó en Honduras”

“Las palabras de Nerlyn Membreño no son palabras soeces, no son calumnias, no son injurias. No digo que sea lo correcto, pero hay que tener un poquito de paciencia”, comentó Peña sobre la roja al asistente técnico.

De hecho, el directivo verdolaga aseveró que Martínez es un buen árbitro, pero le dejó un contundente mensaje sobre las diferencias de la Liga Nacional con el Mundial de Qatar 2022.

”Ya sabemos que lo que un árbitro escribe en el acta es como que está escrito en piedra. A Said Martínez lo sigo considerando un buen árbitro, pero debe saber que el mundial ya pasó, que sepa que ya aterrizó en Honduras, esto es otra cosa”, mencionó.

“El Matemático” finalizó el partido mostrando cuatro tarjetas rojas, tres de ellas para miembros del Marathón y uno del Olancho.

Nerlin Membreño, John Jiménez, Ovidio Lanza y André Orellana fueron los involucrados en las expulsiones aprobadas por Said Martínez, árbitro que fungió de cuarto réferi en el Mundial de Qatar 2022.

De hecho, la Comisión de Disciplina castigó con tres partidos al exentrenador del Juticalpa. La mano derecha del profesor Salomón Nazar, se perderá los siguientes partidos: