Roque Pascua sobre los disturbio entre barras de Marathón y Real España: “hay que amarrarse los pantalones y asumirlo”

“Lamentar totalmente que todavía haya gente inadaptada que no ame el fútbol y siga causando este tipo de situaciones. Que mal que no se esté hablando del lindo espectáculo que nos regalaron ayer ambos equipos, como nos tienen acostumbrados. Y que se esté hablando de la nota roja que es lo siempre es la que sobresale en nuestro país y es provocada por esas personas que no logran comportarse y no valoran el fútbol hondureño”.

-ENTREVISTA-

¿La Liga nacional de Honduras tiene alguna sugerencia para poder erradicar la violencia en los estadios?

Estoy de acuerdo que se tiene que tomar el tema y tiene que haber una respuesta efectiva a corto plazo. Ustedes saben que había un largo plazo, pero se ha hecho mucho tiempo porque estamos esperando y es mejor olvidarlo.

¿Cómo piensan confrontar estos disturbios?

Tenemos que ir pensando en corto plazo en este tema. Hay que ir viendo situaciones puntuales y reunirnos con la Comisión De Disciplina y con la Federación que nos tiene que colaborar para generar medidas fuertes para poder disuadir a esta gente que siguen perjudicando a los equipos.

Y que sigan perjudicando a la gente que le gusta ver partidos. Que se viva de manera tranquilo y claro queramos que la noticia sea el partido y no lo que se ve en la gradas.

¿Usted como secretario tiene algunas medidas?

Sí, tengo dos pero me gustaría mantenerlas pendientes para la sesión con la Junta Directiva para que se haga conocimiento por parte de la Federación.