El tatuaje del Olimpia que persigue al Patón Mejía: Los aficionados del Real España ya se lo comenzaron a recordar

El recio mediocampista hondureño se dio a conocer con la camiseta del Olimpia , donde jugó 268 partidos de Liga Nacional desde 2014 hasta el 2023, cuando salió tras no renovar.

Patón Mejía se hizo un hermoso tatto en su brazo derecho, donde aparece un hincha con una camiseta y un gorro del Olimpia alentando al equipo. Es dibujo abarca todo el brazo y es algo que le ha traído problemas.

El jugador luego que salió de Olimpia estuvo cerca de ser fichado por Motagua, de hecho, hubo acuerdo económico, pero a la dirigencia motagüense no le pareció cuando se dieron cuenta del tatuaje y le dijeron que no lo iban a fichar.

“Yo viví toda mi vida en el Olimpia y me hice el tatuaje en honor a la afición que siempre me ha apoyado en todo sentido, pero soy un profesional donde sea que juegue. La verdad es que por el dinero no había problema”, dijo en su momento Mejía.

Ahora al mediocampista le tocará lidear con ese problema en el Real España ya que en su primera aparición con la elástica aurinegra los fanáticos de la máquina lo acosaron al final del juego y le sacaban a colación el tatuaje.