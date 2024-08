“La Tota” Medina habla de la goleada de Marathón al Juticalpa, el regreso de Sacaza y el debut de César Sevilla

“Después de tanto tiempo que no haya tenido la chance de jugar y de trabajar, es un premio por haber sido constante, lo invita a poder seguir creyendo, a seguir trabajando, obviamente estaba necesitado a tener más minutos, le pudimos dar media hora y empezará a tener las posibilidades. Me alegro por él y porque ha podido estar habilitado”.

La Copa se juega diferente, tenemos que ir de visita, de visita se juega de otra manera, esto es una ilusión a seguir creyendo en nosotros”.

Caso Sacaza

Me dijeron que estaba habilitado, tiene la posibilidad de jugar, puede contar con él y listo, va en lista. Después las cuestiones legales las desconozco, no me he empapado bien de cómo está eso, los abogados y la gente del Vida son los encargados de ir resolviendo esto, me alegra por el jugador desde lo deportivo, desde lo humano y lo laboral, porque le quitas la posibilidad de trabajar y es lo que uno lamenta. Hoy lo celebramos, lo de Sacaza va a ser paulatino. Veremos si podrá estar en lista para ir a Guatemala.

El rival

Juticalpa hizo su trabajo, muchas veces los equipos tratamos de contrarrestar el potencial del rival, lo que te pueda generar y pueda hacer, por momentos nos faltó encontrar la claridad, no encontrábamos poder filtrar.